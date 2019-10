Tribunales El fiscal pide cárcel en Córdoba por quedarse con una colección de objetos de estrellas del rock Entre los artículos, hay discos de oro o prendas de Loquillo, Sabina, Calamaro o Brian May

El Ministerio Fiscal pide un año y ocho meses de prisión para una mujer a la que acusa de apropiarse de una importante colección de objetos relacionados con músicos famosos que fueron cedidos para adornar un bar cafetería por uno de los socios del establecimiento.

La colección, valorada en 151.350 euros, está compuesta por dieciséis discos de oro y platino de diversos artistas e incluye guitarras de Julieta Venegas, Andrés Calamaro, Bryan May, El Canto del Loco, Estopa, Rosendo, Nacho García Vega, El Hombre Gancho, Los Ronaldos, Enrique Urquijo y Pureza.

Además, hay una pintura de Antonio Flores firmada por Rodrigo Solar, otras originales de Manolo García y Joaquín Sabina, una chaqueta de este último y otra de Loquillo, una camiseta de Nacho García, un monolito de un disco de diamante de Hombres G y diversas fotografías.

Desde finales de 2006, según el escrito del fiscal facilitado a Efe, los objetos adornaron, por cesión de su propietario, el local en Córdoba y después de una serie de cambios en el accionariado y en la administración de la empresa que seis personas crearon para explotar el negocio, el propietario de la colección intentó recuperarlos en marzo de 2014, cuando el establecimiento estaba alquilado a un tercero.

Este no los entregó ya que la persona administradora de la sociedad no era el propietario de la colección, sino la ahora acusada, que se hizo cargo del local el día después de esta negativa y se apropió de los objetos, según la acusación pública, trasladándolos fuera de Córdoba y no los devolvió a su dueño.