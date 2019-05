APUNTES AL MARGEN Flavia, se ha escrito un crimen El partido animalista Pacma ha acusado a los funcionarios del zoológico de Córdoba de sacrificar innecesariamente a la elefanta aplicando incorrectamente el protocolo veterinario

Seguir Rafael Ruiz Actualizado: 05/05/2019 09:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Muere la elefanta Flavia en el Zoo de Córdoba con 46 años

El correo electrónico de los periódicos es una fuente inagotable de perlas. Todos los días, los que trabajamos en redacciones recibimos cientos de mensajes que van desde lo puramente comercial a elementos que conformarían el argumento de una novela. Lo que van a leer se encuentra encuadrado plenamente en el segundo grupo. No sé si en un relato de misterio o en un rollo detectivesco tipo «Se ha escrito un crimen», aquella serie protagonizada por Jessica Fletcher, una agradable profesora de inglés jubilada -remedo del personaje literario de la señora Marple- que, cada vez que llegaba a un sitio, era recibida por un escabroso asesinato.

El partido animalista Pacma remitió esta semana a los medios un comunicado seguido de un largo «reportaje» -un informe-testimonio, más bien- donde promete la verdad y solamente la verdad sobre la muerte de Flavia, la elefanta del zoológico fallecida ahora hace dos meses. Afirma el partido en su denuncia que el deceso no se produjo por los muy numerosos males que atacaban al animal, sino por una incorrecta aplicación del protocolo veterinario de eutanasia. Más concretamente, que a la elefanta se la cepillaron vilmente en vez de tener previstos otro tipo de tratamientos ante su situación física. Cito: «El veterinario del zoológico en el que se recluía a Flavia ya había mencionado la opción de preparar el protocolo para eutanasiarla si fuera necesario. Este hombre, sin mayor experiencia en elefantes que la de la propia Flavia, consideró oportuno sacrificarla tras 43 años de encierro y aislamiento (...). Flavia se tumbó aquella mañana y no podía levantarse. Del mismo modo que se previó un protocolo para su eutanasia, también se podía haber previsto un procedimiento para este caso. Las constantes de Flavia eran normales, su estado de salud no era peor, se encontraba consciente y conservaba todas sus capacidades psíquicas y cognitivas. Simplemente, no hacía el esfuerzo por levantarse». Fin de la cita.

«Poner en solfa el trabajo de un grupo de funcionarios municipales es una forma de crueldad»

El reportaje remitido por Pacma es un largo memorial contra los animales en cautividad, particularmente, en los casos como los de la elefanta, donde se sospecha de que fue capturada en el medio natural. Es también un elogio de los recursos movilizados por el partido para conseguir que la elefanta fuese trasladada a un santuario donde acabar sus días, una opción que en el Ayuntamiento siempre generó dudas. Una de las tácticas del movimiento animalista para fomentar su mensaje es la humanización de las especies haciéndolas sujetos de derechos y víctimas de delitos. Usando esa lógica, Flavia no vivió sus días en un zoo sino que fue secuestrada y se crió sola y triste por un sistema que la oprimía. De ahí a ser víctima de un crimen, solo hay una vuelta de argumentario. Vuelvo a citar el informe de Pacma: «Después del ingente esfuerzo humano, económico y emocional que supuso el intento de dar una vida digna a Flavia en sus últimos años, alguien consideró que su vida no debería ir más allá de aquellos muros».

Uno de los dramas de esta cuestión es cómo el enorme respeto por los derechos de los animales puede esconder una inobservancia de los que competen a las personas. Estos sí, inalienables. En concreto, poniendo en solfa el trabajo de un grupo de funcionarios municipales del Área de Medio Ambiente que trabajaron muchas horas para que la elefanta tuviera la mejor de las muertes, supongo, cuando según su experiencia el fallecimiento del animal ya estaba cerca. La crueldad contra los demás, según nos acaba de enseñar el informe de Pacma, puede venir disfrazada también con piel ecológica.