ENCUENTROS DE ECONOMÍA DE ABC CÓRDOBA Francisco Viguera (Ybarra) apela en Córdoba a la unión de la empresa como vía para salvar las dificultades El director general de Grupo Ybarra relata cómo la empresa superó el incendio de su fábrica en 2016

Luis Miranda

¿Puede una empresa agroalimentariasobrevivir al incendio de su principal fábrica y afrontar el proceso en el que tiene que recuperarse sin faltar a la cita con los consumidores? Se puede y se ha hecho, y es lo que ha relatado esta mañana el director general de Grupo Ybarra, Francisco Viguera del Pino, en los Encuentros de Economía de ABC Córdoba, patrocinados por Cajasur. La cita se ha celebrado en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad.

Viguera ha partido de una frase: «Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos». Y se ha remontado al verano de 2016, cuando recibió la llamada que le avisó de que la fábrica ardía. Allí encontró mucha tristeza, pero también la forma de resurgir. «Surgió lo que llamamos el espíritu de la rotonda. Me subí a una que daba entrada a la fábrica, con el incendio detrás», y en ese momento tranquilizó a la plantilla, «en la que muchas personas llevaban toda su vida y no sabían hacer otra cosa».

En aquel incendio de la factoría de Dos Hermanas, ha recordado, ardieron dos o tres mil toneladas de aceite de oliva, pero no hubo peor momento que el primero. Desde entonces comenzó la recuperación y también la comunicación. «Hay que comunicar, dijo el director de Comunicación», ha explicado Francisco Viguera del Pino. Y se hizo enseguida: el primer comunicado llegó esa misma tarde.

Coloquio

El director general del Grupo Ybarra ha relatado entonces cómo los mismos consumidores lideraron el proceso de recuperación y continuaron demandando los productos. «Y eso se consiguió por el prestigio de 175 años de comportamiento ético y recto», que se había ganado la confianza de los consumidores. Y ellos esperaron, aunque se vieran las duras imágenes de las líneas vacías, esperando a los productos de Ybarra, que no podían llegar con la misma rapidez, porque no se podía producir al mismo ritmo.

«Yo decía a la gente que compraran menos, porque no nos podíamos quedar sin producto con el que abastecer», ha recordado. En ese prestigio trabajado a lo largo de los años y en el compromiso de los trabajadores ha cifrado la recuperación de su empresa después de aquellos problemas. Hubo incluso un miembro de la plantilla que amagó con suspender su boda en agosto para ayudar, «aunque se le pudo convencer para que siguiera adelante».

Tras sus palabras ha seguido un coloquio en el que los asistentes al Encuentro de Economía han podido hacer preguntas y se ha hablado de muchos aspectos de actualidad del sector agroalimentario, desde el precio del aceite de oliva en 2019 hasta la capacidad de ciertas campañas para hacer daño. Por eso ha lamentado el informe en que se insinuaba que parte del aceite de oliva virgen extra que se etiquetaba como tal no lo era.