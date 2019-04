DIPUTACIÓN El Gobierno tumba la promoción interna de los bomberos del Consorcio de Córdoba Considera que la reclasificación de la plantilla al grupo C1 no tiene encaje legal

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha reiterado, en respuesta a una consulta de la Diputación de Córdoba, que la «reclasificación automática» de la categoría C2 a C1 para los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios «no es posible» sin cambiar la legislación vigente. Se trata de una respuesta que ya dio en 2015 y en 2017 ante consultas anteriores,

Así lo dieron a conocer el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz (PSOE), y el secretario general de la Diputación, Jesús Cobos, que leyó el informe de la Dirección General de la Función Pública del citado Ministerio, en el que se señala que en la respuesta que dio en diciembre pasado al Ayuntamiento de Córdoba sobre el paso a C1 de sus bomberos «no se habilitó al citado ayuntamiento a llevar a cabo ningún proceso selectivo de promoción interna».

En concreto, detalló, al Ayuntamiento «se le dio respuesta a determinadas consultas que planteaba atendiendo a las circunstancias concurrentes expuestas en el propio escrito de consulta y la documentación complementaria que aportó el propio Ayuntamiento» y, además, la respuesta que dio al Consistorio «posee carácter meramente informativo, por lo que no tiene carácter de criterio vinculante, ni origina derecho alguno, ni expectativa de derechos».

La pretendida convocatoria de la promoción interna correspondiente a 167 plazas de un total de 236 que componen todos los efectivos pertenecientes actualmente al grupo C2, que aprobó en enero el Pleno de la Diputación, no se puede hacer, según la Dirección General de la Función Pública, ya que, «en caso de pretender una reclasificación del colectivo del subgrupo C2 al subgrupo C1, para tener un carácter formal, debería ser aprobada por la correspondiente norma con rango de Ley». Además, y para no incurrir en fraude de ley, no podrán cambiarse las retribuciones percibidas por los funcionarios en función de si han superado o no procesos de promoción interna, sino que habrá que atribuírseles funciones y responsabilidades diversas y celebrar de procesos selectivos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El Pleno aprobó además dos programas de mejora de las infraestructuras municipales. Se trata del Plan de Aldeas y del Plan de Barreras Arquitectónicas. Este último, con 84 actuaciones, está dotado con un total de un millón de euros. El Plan de Aldeas, por su parte, dotado con 1,2 millones de euros, permitirá poner en marcha un total de 43 actuaciones en núcleos de población diferentes al principal.