Una gran idea

No busquen en el mapa. Ya se lo decimos nosotros. No hay en el callejero otra avenida de cuatro carriles que sea una vía muerta como esta. Nos referimos a la avenida del Alcázar, que conecta la Mezquita con el Puente de San Rafael. Hemos usado el verbo conectar por puro formalismo. Porque conectar, no conecta nada. O casi nada, que no es lo mismo pero es igual.

La del Alcázar es una avenida varada en el corazón del casco histórico. Desde que fue felizmente rehabilitado el Puente Romano y se peatonalizó el entorno del monumento omeya, se quedó ahí mortecina como un brazo de mar agoniza tierra adentro. De eso hace ya 11 años. Los

Aristóteles Moreno Articulista de Opinión