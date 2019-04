¿Qué hacer este fin de semana en Córdoba?

Surf en Iznájar

Un surfista en el pantano con la localidad de Iznájar al fondo - ABC

Los próximos 27 y 28 de abril, las tranquilas aguas del pantano de Iznájar se llenarán de riders y de tablas de Paddle Surf para celebrar el Iznájar SUP Lago de Andalucía. Dos jornadas en las que, además de la competición, el Club Deportivo Andalucía Trainer, el centro de educación Alúa y el Ayuntamiento de Iznájar han preparado numerosas actividades paralelas en las que no faltarán clases gratuitas de SUP, pruebas de materiales, visitas guiadas y hasta una SUPteca para los más pequeños con ciclocars, pintacaras, castillo hinchable, etc.

El sábado será el turno de los riders junior con un circuito de boyas de entre 100 y 1.500 metros dependiendo de la edad. Por su parte, los participantes amateur recorrerán con sus tablas una distancia de tres kilómetros aunque, sin duda, la prueba estrella de esta edición es una race de 12 km de distancia rodeando la isla que se encuentra dentro del propio Lago de Iznájar y sólo apta para los más expertos deportistas del Paddle Surf.

Además, este Iznájar SUP Lago de Andalucía cuenta con numerosas actividades paralelas pensadas para los deportistas, familiares, visitantes y espectadores como demostraciones de productos, visitas guiadas, clases gratuitas de SUP, etc. Además, para los más pequeños, la organización ha creado una SUPteca con ciclocars, pintacaras, juegos, castillo hinchable, etc. De esta forma el Lago de Iznájar se convertirá el próximo fin de semana en un lugar perfecto para pasar una jornada de deporte, naturaleza y diversión.