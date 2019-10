SALUD Hepatitis en Córdoba: el reto de conseguir el diagnóstico y curación de casi tres mil enfermos Los nuevos tratamientos contra el virus C han supuesto un gran avance sin tratamientos secundarios

Hay un antes y un después en el tratamiento de la hepatitis C, una de las enfermedades más severas del hígado. Lo cuenta el doctor José Luis Montero, jefe de Hepatología del hospital Reina Sofía de Córdoba, que habla de los años 2014-2015 como del momento en que llega un nuevo tratamiento. Hasta entonces se hacía con inyecciones y tenía muchos efectos secundarios. Ahora es con pastillas, durante un tiempo que está entre las 8 y 12 semanas, sin efectos y con un porcentaje casi total de curación.

El 1 de octubre es el día sobre la hepatitis explica que la inflamación del hígado afecta a un porcentaje que está entre el 0,80 y el 0,90 de la población. Es decir, en la provincia de Córdoba, entre 2.500 y 3.000 personas. En los peores momentos llegó a estar entre el 2 y el 3 por ciento. La del tipo B tiene una prevalencia bastante baja y los pacientes la pasan sin síntomas y sin darse cuenta de que no la padecen. Es algo bastante frecuente en las enfermedades de este órgano.

El Reina Sofía tiene el sistema de diagnóstico único para identificar la enfermedad

La del tipo A sí que tiene más incidencia, pero para la mayor parte de los pacientes no tiene que presentar complicaciones. Se puede contraer, como las enfermedades estomacales, por la alimentación. El reto está en la C. José Luis Montero habla de «revolución» con los nuevos tratamientos, tanto en la forma como en la curación. «Después de las ocho o doce semanas de tratamiento, a los tres meses se le hace un análisis al paciente y si no presenta el virus, está curado», cuenta sobre el tratamiento. Antes hacía falta un trasplante, con las complicaciones que conlleva.

El reto, entonces, está en llegar «a los que no saben que tienen la enfermedad». Como en las distintas variedades, es muy asintomática, y en las primeras fases los pacientes apenas pueden mostrar algo de cansancio. «Los médicos de atención primaria sí pueden saberlo y están preparados para derivarlos. Además, en el hospital Reina Sofía hacemos el diagnóstico en un solo paso, con una sola muestra de sangre», afirma.

La hepatitis C llega mediante un virus que se transmite por la sangre y, en ciertos casos, por las relaciones sexuales. «Hasta que se identificó en 1990 el virus se podía contagiar en transfusiones y operaciones, ahora es más difícil», según el médico, que recuerda cómo fue una enfermedad que contrajeron personas que consumían drogas, sobre todo la heroína (por transmitirse mediante las agujas compartidas), pero también la cocaína, a través de la nariz.

El reto es que los que puedan padecer la enfermedad la tengan diagnosticada y tratada y que en el futuro los casos de infección sean «anecdóticos» por los buenos tratamientos. De no curarse a tiempo, puede degenerar en una cirrosis.