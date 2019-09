MUNICIPAL Las herencias centran la pugna entre PP y Vox sobre las futuras ordenanzas fiscales de Córdoba El gobierno pretende ampliar la bonificación pero solo a relaciones de primer grado

Las negociaciones abiertas entre el Área de Hacienda, que dirige el PP, y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba van camino de convertirse en un debate sobre sucesiones y herencias. El grupo municipal que dirige Paula Badanelli tiene ya la respuesta del edil Salvador Fuentes a su propuesta de que la rebaja fiscal sea más intensa. Y las diferencias no solo son de números, de tipos tributarios, sino de efectos reales. De a quién afecta la bonificación que se prevé y que puede llegar al noventa por ciento.

La contraoferta popular establece un incremento de la rebaja de las plusvalías intervivos (las que se pagan cuando se vende un piso) del tres por ciento inicial al cinco por ciento. Pero mantiene la tesis de las bonificaciones con el mismo diseño que tiene en el anteproyecto y que ya cuentan con el rechazo público de Vox.

El PP quiere acogerse a un sistema similar al del Ayuntamiento de Málaga con bonificaciones progresivas de forma que la exención para las viviendas más baratas sea del 95 por ciento y las más caras del 25 por ciento. Los populares, sin embargo, no están por la labor de descorchar el impuesto de plusvalías aplicado a las herencias en todos los casos. En concreto, a todas las relaciones de parentesco y a todos los supuestos donde se recibe un bien inmueble «mortis causa» tanto cuando se usa como primera vivienda como cuando no tiene esa función.

Actualmente, solo se aplica la bonificación a parentescos en primer grado, se limita a la casa familiar y cuando el bonificado puede demostrar dos años seguidos residiendo en la vivienda. La contraoferta del PP a Vox mantiene la tesis entendiendo que la rebaja fiscal está muy bien pero que hay que mantener unos niveles recaudatorios razonables para los servicios.

El eje del debate está entre cumplir los programas o mantener la recaudación

En el grupo municipal de Vox, se defiende un discurso distinto. Afirman que no reformar quién puede ser objeto y quién no mantiene el impuesto de plusvalías aplicado a las herencias en los parentescos de primer grado cuando no se reside en la casa (un hijo que vive fuera) o cuando no se adopta la picaresca de empadronarse donde no se reside antes del deceso. Tampoco cubre a las relaciones familiares de sobrinos y tíos o aquellas herencias que se hacen a personas ajenas a la familia. Vox sostendrá el discurso de que el PP tiene que cumplir su compromiso de rebaja fiscal porque aparece en su programa electoral y en las medidas pactadas con Ciudadanos.

El PP pretende mover algunas cifras con el objetivo de conseguir el voto favorable de Vox en un Pleno, el de ordenanzas, que va a ser la primera prueba de fuego de la estabilidad política del mandato tras la investidura. Si toda la oposición vota en contra del expediente, en Córdoba se pagarán los mismos impuestos. El gobierno municipal pretende hacer esfuerzo reduciendo aún más el IBI de rústica (que en Córdoba está entre los más caros de España). Se trata de un guiño a Vox que ha puesto sobre la mesa una reducción muy pronunciada de este tributo que afecta en exclusiva a los propietarios de fincas agrarias o de suelos no calificados para la promoción inmobiliaria. También está impuesto a retocar otras iniciativas omo el tratamiento tributario de los ciclomotores.