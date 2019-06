CAMPAÑA La hija de la mujer asesinada en Santa Rosa (Córdoba) pide ayuda para repatriar el cuerpo a Brasil Lanza una campaña de crownfundig para recaudar los 5.700 euros que cuesta el traslado

Raquel Soare, la hija de Ana Lucía Da Silva, quien presuntamente fue asesinada por su pareja el pasado viernes en su domicilio del barrio de Santa Rosa, en Córdoba, ha lanzado una campaña de «crownfundig» a través de la plataforma Go Fund Me para recaudar los fondos necesarios para repatriar el cuerpo de su madre a Brasil.

Según apunta Soare, «mi deseo sería llevar a mi madre de vuelta a Brasil para que mis cuatro hermanos puedan tener la oportunidad despedirse. Ahora no tengo dinero para pagar los gastos funerarios y mucho menos para hacer la repatriación del cuerpo, y aún no he encontrado ayudas sociales para hacerlo. Por ahora sé que el valor es de 5.700 euros».

Por ello, la joven lanza un mensaje desesperado: «Te pido con todo el corazón que puedas poner tu granito de arena y formar parte de este proceso que estamos pasando, aportando aquella cantidad que quieras y puedas donar para que este último deseo de mi madre se haga realidad y yo pueda cerrar este ciclo doloroso para continuar hacia delante».

La cuenta es la siguiente: ES2521001962380100281488 y el concepto, «repatriación».