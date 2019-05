FERIA DE CÓRDOBA 2019 La hora en que la Feria de Córdoba deja de dormir La juventud toma El Arenal y llegan los momentos con más afluencia a las casetas

Luis Miranda @Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 29/05/2019 20:25h

Se acabó la tregua. Si hubo en algún momento hubo un poco de respiro en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, ya ha terminado. La última cita del mayo festivo de Córdoba llega a sus horas más intensas, que comienzan con el gran aluvión de jóvenes cuando terminan los días lectivos en los colegios, en los institutos y en la Universidad.

A partir de ahora, ya no habrá tregua. La mañana ya había dejado momentos en los que se notaba más afluencia, pero la tarde no dejó lugar a dudas de su sino. Crecieron los trajes de flamenca, se multiplicaron los caballos y enganches y sobre todo crecieron no ya sólo las ganas de diversión, sino sobre todo el hecho de divertirse en sí mismo, como una realidad.

Y se notó, y ni siquiera hacía falta fijarse en el calendario y saber que era miércoles, para notar que era un día en que para la Feria de Córdoba comenzaba el fin de semana, los momentos en que más gente podía llegar para divertirse. Y así fue, y así será hasta que amanezca el próximo domingo en que todo termine.

En coche, en taxi o en autobús, fueron llegando hasta la Feria de Córdoba personas de todas clases, muchos de ellos guardando la impecable estética que hace que la cita en El Arenal sea una muestra de colores y de belleza que la hace única. Quizá se marcharan, pero desde ahora no habrá nada que haga que pare la diversión.