EDUCACIÓN Inmaculada Troncoso: «La elección de centros será más flexible, pero no se va a poder ir donde uno quiera» Suaviza la idea de un distrito único de escolarización y afirma que el criterio geográfico seguirá teniendo peso

Irene Contreras @abccordoba Córdoba Actualizado: 22/06/2019 08:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El 93% de las familias escolariza a sus hijos en el centro que ha solicitado

De la dirección de un instituto público a la Delegación de Educación en Córdoba a propuesta de Ciudadanos. Ese fue el salto que dio hace unos meses Inmaculada Troncoso, que desde 2011 era directora del IES Trassierra. Asume el cargo en un contexto en el que, admite, la coyuntura demográfica es una amenaza para el mantenimiento de unidades. Y en su discurso, la enérgica promesa del Ejecutivo de PP y Cs de garantizar la libertad en la elección de centros educativos se reduce a una «flexibilización» del proceso de escolarización, en el que el criterio geográfico sigue primando aunque se introducen baremos que amplían opciones.

-El «distrito único» de escolarización para la libre elección de centro está en el horizonte de la Junta.

-En realidad, lo que se propone no es exactamente el distrito único tal y como lo entendemos en, por ejemplo, la zonificación de la universidad. Las novedades que se van a incluir en escolarización, cuyo borrador está próximo a salir, pasan fundamentalmente por cambiar algunos de los criterios que se van a baremar y la tendencia a flexibilizar el proceso para facilitar la libre elección de las familias. Pero «libre» no significa exactamente que se vaya a poder ir donde cada uno quiera, y eso es importante precisarlo. Significa que tanto los centros prioritarios como los que se eligen como segunda o tercera opción serán baremados dentro de un mismo nivel, y que entran nuevos criterios como una ampliación de los tramos de renta o la puntuación por reunificación de hermanos.

-¿Pierde peso el criterio estrictamente geográfico, de cercanía al centro?

-No exactamente, porque lo que se va a intentar es hacer una zonificación mediante círculos concéntricos, al estilo del modelo valenciano que es el que estamos estudiando ahora. Puede darse el caso de que familias que viven en la misma calle pero en aceras contrarias no tenían la misma zona de adscripción. Se van a ampliar las zonas para dar mayor cabida.

-Los sindicatos advierten del riesgo de que la libre elección de centros desequilibre el reparto de alumnos por aula y se acaben cerrando unidades.

-Yo creo que no tendrá demasiado impacto. Y si así fuera, la Dirección General competente y los servicios de planificación tendrían que trabajar para garantizar el equilibrio entre zonas. No puede ocurrir que se masifiquen unas y otras queden descubiertas. Cada medida que se toma tiene su estudio detrás.

-¿Actualmente peligra alguna unidad en la provincia?

-Eso se tendrá que determinar tras la certificación que se haga en septiembre. Lo que sí está claro es que la baja natalidad afecta a todos los órdenes de la vida, más concretamente en el posible cierre de unidades. No existe voluntad política de hacerlo. Eso será fruto de una necesidad que viene impuesta por el número de alumnos que se matriculen.

-¿Qué se puede hacer para evitarlo?

-Una de las reivindicaciones que se hacen en este sentido es la de bajar la ratio, pero eso pasa por una modificación de la norma. De momento, las ratios son las que son: 30 alumnos en primaria, 25 en centros de compensatoria y 35 en bachillerato y otras enseñanzas. Si esas ratios no llegan a cubrirse no podemos abrir unidades porque sí.

-Cuando se habla de cierre de unidades se mira con especial preocupación a las zonas rurales.

-El problema del descenso de la natalidad es más acuciante allí y eso hace que el número de alumnos sea menor. La ratio está establecida en 15 alumnos y tenemos unidades con cuatro, cinco u ocho. Así, no tenemos más remedio que ir a unidades mixtas.

-Usted procede de la docencia. ¿Cree que sería bueno bajar las ratios?

-Yo creo que, tal y como está establecido actualmente, no está mal, teniendo en cuenta que, además del número de alumnos por profesor, hay otros recursos: profesores de apoyo, de compensatoria, de pedagogía terapéutica... El apoyo a aquellos alumnos que más lo necesiten va a estar siempre presente. Si es necesario bajar la ratio en un centro en concreto se mira de forma individualizada. Un ejemplo sería el caso de Palmeras. Ahí habría que estudiar si produciría un impacto positivo.

Los dos centros de Palmeras registran altos niveles de abandono y fracaso escolar. ¿Qué solución hay?

Palmeras tiene un problema estructural que va más allá de la educación, aunque es una de las claves para solucionarlo. La escasa implicación de las familias y el poco valor que se da a la educación, en la que no vislumbran una salida de futuro, son ejes fundamentales. Los frutos se verán a muy largo plazo, pero es necesario un «quid pro quo»: que las administraciones pongan de su parte y que las familias respondan.

«No hay voluntad política de hacerlo. En todo caso, será una necesidad impuesta por el número de alumnos que se matriculen»

Se acaba de anunciar la construcción del IES Miralbaida. ¿Eso supliría la necesidad de Palmeras de un centro de secundaria para el barrio?

Más que de barrio hay que hablar de distrito. Ellos no quieren un centro de secundaria que solo sirva al barrio y acabe convirtiéndose en un gueto. Piden uno para el distrito y el IES Miralbaida cumpliría parte de esos requisitos. Está claro que ahora tienen dificultades porque no tienen adscripción única a un centro. El tránsito de primaria a secundaria, o de secundaria a bachillerato, no puede producirse y es fundamental para el seguimiento académico.

Ante el reto que supone la baja natalidad para la educación pública, ¿qué papel juega la concertada?

No se van a sacrificar unidades de la pública para abrirlas en otros centros. Sí es verdad que hay que entender que existen dos modelos igualmente posibles para que los padres y madres puedan elegir sobre la educación de sus hijos. Esto no va a suponer merma alguna en la pública, como hasta ahora.

¿El mantenimiento de conciertos, también católicos, está garantizado?

No hay voluntad de lo contrario y no hay motivo para la preocupación.

¿Hay planes para concertar unidades de bachillerato?

Se ha hablado mucho de eso y suele ser un punto de polémica. Tal y como nos comunicaba el consejero, esto está aún muy en estudio y no se puede hablar con certezas. En el caso de que así sea, será en los casos en que sea estrictamente necesario, y nunca con voluntad de que el bachillerato concertado quite unidades de la pública.

¿Cómo se traduce en Córdoba la apuesta por la FP Dual?

Su alto grado de empleabilidad y la alta implicación tanto del cuerpo docente como de las empresas justifica la apuesta por la FP Dual, que permite a los alumnos compaginar estudios reglados con inserción laboral. En Córdoba son 15 nuevos ciclos de estas características para el próximo curso. En total se cursarán 70.

¿Cuáles son las necesidades reales de climatización de los centros educativos y por dónde se va a empezar?

Está en mente elaborar un plan de infraestructuras hasta 2027 de manera objetiva y concienzuda, con criterios realistas. En Andalucía pasamos de tener zonas en las que se pasa mucho frío en invierno a otras en las que se pasa mucho calor. Existen ambos extremos y con el cambio climático vamos a más.

¿Qué tipo de actuaciones se plantean? ¿Se pondrá aire acondicionado?

Los aires acondicionados irán a comedores, donde consideramos que son más necesarios. Pero la idea de la bioclimatización va más allá de colocar un simple aire acondicionado: hay que hacer zonas verdes, mejorar los cerramientos, instalar toldos...

«El aire acondicionado irá a los comedores, donde es más necesario. Para los centros se apuesta por bioclimatización con otro tipo de actuaciones»

El acoso escolar es motivo de alarma social. ¿Qué está pasando y qué podemos hacer para combatirlo?

El acoso escolar preocupa especialmente, pero hay que tener en cuenta que en Córdoba hay 164.000 alumnos y los casos son relativamente pequeños. No digo que no existan, pero conviene situar en contexto las cosas: no es una cifra alarmante. Aún así, el protocolo tiene que ser lo más garantista posible, y las medidas tienen que ser preventivas, con la implicación del centro pero también de las familias. La corresponsabilidad tiene que existir. Muchos de los casos de «bullying» trascienden de las paredes del centro. Las redes sociales van más rápido que la propia norma y que la preparación de los profesores. Con independiencia de que el centro escolar ponga las medidas oportunas, es important denunciar ante la Policía.

¿Cuál es la situación de los centros de menores tutelados?

Ahora hay 79 menores no acompañados tutelados en centros de menores. Los colectivos especialmente vulnerables, y los «menas» lo son, son objeto de mayor sensibilidad. Hay que establecer un protocolo de actuación, y estamos en ello, para dar más respuesta que la manutención y el acogimiento. Hay que darles un futuro para que cuando cumplan los 18 años puedan tener un trabajo e insertarse en nuestra sociedad. En cuanto a la ocupación, entre las plazas residenciales que dependen de la Delegación suman 159. Hay dos centros, gestionados por EMEP Arco Iris, con otras 24, que dependen de la Dirección General de Infancia y Conciliación de la Consejería, otras ocho plazas para extutelados que gestiona Don Bosco y el centro de inserción sociolaboral gestionado por SAMU, con 35. En total hay 226 plazas, todas ocupadas.