INVESTIGACIÓN Investigadores de la Universidad de Córdoba: Marco Antonio Calzado, la batalla contra el cáncer El investigador está centrado en explicar las quinasas, células claves en la enfermedad

Marco Antonio Calzado se recuerda muy interesado por la Bioquímica ya en los años de la Secundaria. Justo por esa fecha, según rememora, la Universidad de Córdoba empezó a impartir la licenciatura de Bioquímica, que luego pasaría a grado. «En el momento que me enteré no me lo pensé un momento y me matriculé, de tal modo que pertenezco a la segunda promoción de Bioquímicos de esta Universidad», explica. Pasado mucho tiempo de desarrollo profesional, y después de haber trabajado en algunas universidades extranjeras, tuvo la oportunidad de volver a España. Señala que fueron años de «mucho esfuerzo», pero que tuvieron recompensa pues «conseguí tener el privilegio de ser profesor titular de Inmunología en la Universidad de Córdoba». Actualmente imparte docencia en diferentes grados, la cual compagina con la investigación. Sus principales líneas de trabajo están centradas en la Biomedicina. «Principalmente -explica- intentamos entender todos aquellos mecanismos celulares que controlan o se encuentran alterados en cáncer y que, de alguna manera, controlan la división celular». El objetivo es conocer los pilares básicos sobre los cuales se desarrollan los tumores o las razones por la cuales algunos de ellos se vuelven resistentes a tratamientos como la quimioterapia.

Calzado señala que «conocer estos mecanismos básicos de control del progreso y crecimiento tumoral es fundamental, no solamente para entender la enfermedad, ya que además es la base para el posterior desarrollo de tratamientos». Ahora mismo están centrados en ampliar el conocimiento sobre el papel de unas proteínas llamadas quinasas, las cuales son «interruptores celulares» que encienden o apagan procesos clave en el control del cáncer. De esta manera, «intentamos que la ciencia básica se ponga al servicio de la clínica en la búsqueda de nuevas soluciones o terapias para atacar enfermedades con difícil tratamiento como el cáncer de pulmón», agrega. Marco Antonio Calzado piensa que «la única forma de encontrar terapias novedosas para tratar el cáncer es mediante la investigación básica, pero sin ignorar la relevancia de hacer traslación y llevar las innovaciones a la clínica».

Compatibilizar la tarea docente e investigadora es para este profesor y doctor algo «natural», puesto que «ambas actividades están presentes en mi día a día». «Estoy siempre del laboratorio a clase y al revés», explica. Añade que «en una universidad que busque la calidad y la excelencia ambas cosas tienen que ir indiscutiblemente de la mano». La mejor manera de transmitir a los alumnos los conocimientos y los avances científicos, según Calzado, pasa por dedicar gran parte de tu tiempo a la investigación.

Añade que «los profesores tenemos la responsabilidad de trasladar a los alumnos el amor por la investigación, así como su papel relevante en la sociedad». También argumenta que los investigadores, especialmente los que están financiados con fondos públicos, «tienen el deber de publicar los resultados, y de esta manera contribuir al desarrollo del conocimiento».