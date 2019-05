ENTREVISTA Isabel Albás, candidata de Cs: «Quien quiera sumar será bien recibido. La ideología hay que dejarla a un lado» La aspirante a la Alcaldía afirma tajante que su formación entrará a gobernar sin más líneas rojas que buscar lo mejor para Córdoba

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 05/05/2019 09:21h

Isabel Albás nació en Zaragoza, pero desde hace 15 años es cordobesa de adopción. En la actualidad se sienta en el Parlamento andaluz como diputada de Ciudadanos (Cs) por Córdoba en la que es su segunda legislatura, pero pronto dejará de hacerlo: ha dado el salto a la política municipal al postularse como candidata a la Alcaldía. Apuesta por huir de filias políticas y centrarse en mejorar la gestión.

¿Cree que en el plano municipal hace falta más gestión que política?

Sí. Y olvidarse de esos sesgos ideológicos que lo único que han hecho ha sido poner un tapón a Córdoba y paralizarla en cuanto a crecimiento.

Esos sesgos pueden marcar las futuras alianzas. No parece que vaya a haber gobiernos en solitario.

En eso, Cs tiene sobrada experiencia. Somos un partido dialogante, que pone sobre la mesa lo que nos une y no lo que nos separa. En las municipales, tiene que ser un proyecto de ciudad que genere consenso para que cuando cambie el signo político del Ayuntamiento ese proyecto se continúe. Cs defiende un proyecto de ciudad a 20 años vista y llegará a acuerdos con todos los partidos políticos que quieran aportar. Es cierto que no va a haber mayorías absolutas. Y Cs está más que preparado para alcanzar acuerdos con unos y con otros. Lo importante no es el signo político, sino las personas.

¿La alianza con el PP en la Junta va a orientar la dirección de los pactos?

Este será un proyecto de personas. Hay que olvidar la España de rojos y azules, se puede llegar a acuerdos tanto con unos como con otros.

De los dos concejales actuales, solo uno repite en la lista. Y al que se queda fuera, José Luis Vilches, no le ha sentado muy bien. ¿Qué ha pasado?

Cs tiene sus estatutos. En las agrupaciones con menos de 400 afiliados es el comité ejecutivo el que decide las listas. Y, como en otros partidos, de unas elecciones a otras hay variaciones en las candidaturas.

Ha llegado a decir que se le ha usado como «un producto de usar y tirar».

Vilches estuvo en los comienzos de Cs en Córdoba y estamos muy agradecidos por todo el trabajo que ha hecho. En cuanto a los sentimientos personales, no puedo emitir un juicio.

¿Qué cree que puede aportar como alcaldesa a la ciudad?

Ilusión y humildad. Los demás partidos ya han gobernado en Córdoba y no ha habido cambios. Por eso pido una oportunidad para Cs, una candidatura liderada por una persona que viene de la sociedad civil, que era autónoma, que soy madre de familia numerosa, que soy dialogante y escucho a todo el mundo. Soy muy trabajadora y, además, me rodeo de personas que son mejores que yo.

Han sido muy combativos en Urbanismo. ¿Qué planteáis al respecto?

Una fiscalización de cómo se han hecho las cosas. Y contar con los profesionales: los técnicos y funcionarios son extraordinarios y tenemos que ponerles en valor, tanto en Urbanismo como en otros ámbitos. Pido una reflexión: haber votado al PSOE ha conllevado que gobierne IU, y una parálisis total en la Gerencia. Y ahí lo dejo.

El PP apela al voto útil para evitar otra fragmentación de la derecha.

Con todos mis respetos, en este mandato ha gobernado el PSOE con IU y Ganemos, pero en la anterior, con el PP en el Ayuntamiento y una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, Córdoba fue la provincia de España que menos recursos recibió. Si queremos más de lo mismo, que voten al PP. Si queremos un cambio, que voten a Cs.

¿Si Cs puede entrar en un gobierno, lo hará?

Por supuesto que sí.

¿Sea con quien sea?

Bueno, salimos a ganar y vamos a ganar. Y el que quiera sumarse a nuestro proyecto, que se sume. Estaremos encantados de llegar a acuerdos con todo aquel que defienda lo mejor para Córdoba. Quien se quiera sumar será bien recibido. Las ideologías hay que dejarlas a un lado.