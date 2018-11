Medio Ambiente Isabel Ambrosio señala que Emacsa depura al año 28 millones de metros cúbicos de agua en Córdoba La cantidad de líquido tratado devuelto al medio ambiente es igual a la consumida

Rafael A. Aguilar

La Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) depura cada año entre 23 y 28 millones de metros cúbicos y que vuelve al medio natural, «la misma cantidad de agua potable que consumimos, de forma que estamos devolviéndole al medio ambiente lo mismo que tomanos de él», según ha asegurado la alcaldesa de Córdoba y presidenta de la citada entidad dependiente del Ayuntamiento, Isabel Ambrosio (PSOE). La regidora realiza estas declaraciones con motivo de la celebración del Día Mundial de Saneamiento, que se conmemora hoy, y añade que los prodecimientos que se siguen en la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de La Golondrina contrasta con la forma de actuar generalizada en otros lugares, y que se resume en que «más del 80 por ciento de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación».

Córdoba cuenta en la actualidad con 870 kilómetros de red de saneamiento, lo que a juicio de Isabel Ambrosio hace que «estemos en el lado de la balanza del cuarenta por ciento mundial que sí tiene acceso a instalaciones de saneamiento que son gestionadas de forma segura», indica la máxima responsable del equipo de gobierno formado por el PSOE e Izquierda Unida. Al tiempo, la presidenta de Emacsa recuerda que «en Córdoba tenemos una empresa pública de gestión del agua que obtiene las más altas calificaciones por parte de diferentes entidades y organismos como el Observatorio de Servicios Urbanos; o de forma más directa, por parte de las personas usuarias, que expresan su grado de satisfacción con Emacsa en un 9,7 sobre 10».

Ambrosio elabora un ejercicio de solidaridad con quienes no disponen de algo tan básico como un grifo con agua de calidad a su alcance. «Es difícil de creer, pero no siempre el agua potable y las instalaciones de saneamiento han sido reconocidas como un derecho humano con identidad propia. Porque fue en 2010 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el acceso a estos servicios estaba en la base de la vida y del desarrollo humano, y lo clasificó mediante resolución como derecho humano esencial, sin el cual no se puede disfrutar del resto de derechos humanos», precisa.

La presidenta de Emacsa realiza un llamamiento a la conciencia ciudadana para que el agua deje de ser un privilegio en ciertas partes del planeta. «Con esta situación mundial, el gran esfuerzo debiera concentrarse en hacer efectivo este derecho en todas las poblaciones del mundo, impidiendo la muerte de personas por infecciones provocadas por la falta de un saneamiento efectivo», al tiempo que asegura que «es importante dotar de privacidad a las mujeres, que en ciertos lugares del mundo son atacadas y violadas por no tener un espacio con intimidad para atender sus necesidades vitales».