CONFERENCIAS «El Islam radical y el moderado quieren que su puerta sea la Mezquita-Catedral de Córdoba» Expertos en seguridad y terrorismo hablan de los riesgos del yihadismo

«El terrorismo antes era una vulnerabilidad, ahora es la principal amenaza que tenemos en España, y así lo recoge la estrategia de seguridad nacional, y hay que reconocerlo». Para afrontarlo es esencial conocerlo y saber cómo actuar y de eso habla este viernes la II Cumbre de Córdoba de Seguridad. Bajo el título de «Radicalismo, extremismo violento y seguridad: cómo hacer frente desde la democracia», tres expertos están citados para hablar sobre el yihadismo.

Emilio Sánchez de Rojas, coronel en la reserva y experto en Relaciones Internacionales, ha hablado de la necesidad de identificar al enemigo y de no contentarse con la aparente derrota del Daesh, «porque no es el principal enemigo, sino Al Qaeda». Hay que luchar, pero con medios «dentro de la democracia». «No podemos trabajar sin nuestros valores, pero utilizando una inteligencia bien desarrollada y con una buena integración de los cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos los autonómicas», ha asegurado.

El símbolo

Y Al Ándalus, España, tienen un papel destacado, y en ello Córdoba, que representa «su centro de gravedad», y en particular, como ha resaltado el coronel, su Catedral. No hay un riesgo mayor de atentado terrorista que en otras zonas, pero «está en el objetivo de todos los grupos islamistas». También de lo que se autocalifica como «Islam moderado, que quieren entrar en Córdoba por la puerta de la Mezquita-Catedral». No quiere llegar por la fuerza, «sino por el tiempo», y quieren «reconquistar el símbolo». Forma parte de su ideología volver a estar donde estuvieron y el único territorio que perdieron fue España, «y Córdoba fue su principal capital».

También ha intervenido el director del Programa de Extremismo de la George Washington University, de Estados Unidos, Lorenzo Vidino, quien ha hablado del problema del yihadismo como una guerra civil en el Islam. «Los radicales quieren convertir a los países del mundo árabe en sociedades islámicas puras, es un enfrentamento entre ellos, y Occidente tiene un papel», según él.