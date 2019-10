FERIA DEL JAMÓN DE VILLANUEVA El jamón ibérico de Los Pedroches saca músculo ante la «incertidumbre» mundial El Brexit inglés amenaza las exportaciones en uno de sus principales mercados extranjeros

Julia López @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 12/10/2019 08:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Feria del Jamón es una de las citas imprescindibles a nivel gastronómico y económico de la comarca de Los Pedroches, además de un punto de encuentro entre ganaderos y productores, que en este evento encuentran una oportunidad para analizar las potencialidades y amenazas del sector ibérico de bellota. Un sector que vive unos años de bonanza, con precios al alza y con un empuje del mercado internacional que va cogiendo peso en la comercialización de los industriales.

Entre las amenazas que enfrentan aparecen cuestiones coyunturales, como la falta de lluvias, o económicas, como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos o el Brexit inglés. Las exportaciones internacionales son importantes en empresas como Belloterra, para la que suponen el 30 por ciento de su comercialización, e Ibesa, que las sitúa en el 25 por ciento. El gerente de Ibesa, Alfonso Blanco, explica que «nuestros principales mercados son Italia, Alemania, Francia y Reino Unido por lo que el Brexit nos preocupa». Las empresas han apostado por «adelantarnos y mandarles a nuestros clientes las compras que estaban enfocadas para las navidades» ante un escenario de incertidumbre.

Cortador en Villanueva - EFE

A pesar de las dificultades, los industriales coinciden en señalar el buen momento que atraviesa el sector. Blanco, calcula que la bonanza empezó a partir de los últimos meses de 2013 porque «todo lo que se ha hecho es mejorar tanto la calidad de los productos como el precio». «Estamos posicionados en muchos mercados internacionales, algo que nos permite afrontar el futuro, a pesar de la incertidumbre, con una buena posición», apunta Blanco, que incide en que «el sector, en líneas generales, no se está viendo afectado por esas cifras macroeconómicas que parece que no son muy halagüeñas».

En esa misma línea se manifiesta Miguel Ángel Torres, de Belloterra, que sitúa la demanda por encima de la oferta ante la consecución de años no excesivamente buenos en lo climatológico, lo que se ha unido a las nuevas certificaciones del ibérico que vienen a controlar todo el proceso, por lo que «nos encontramos con una demanda que se mantiene, pero con menor cantidad de producto». Torres destaca además la importancia de que el jamón ibérico de bellota haya alcanzado «el precio al que debería haber estado siempre», al tratarse de «un producto que necesita cuatro años para su venta y un proceso muy artesanal, y ese valor añadido hay que pagarlo».

Circunstancias todas que sitúan el precio actual del jamón ibérico 100% de bellota amparado bajo el sello de la Denominación de Origen entre los 400 y 500 euros, lo que está conduciendo también el producto a sectores con un alto poder adquisitivo y poder equipararlo a otros productos gourmet. Torres no espera una subida de precios porque «la materia prima se está pagando como se debe y el ganadero está contento» a la vez que el industrial cubre los costes de la producción. «No se trata de marcar más de la cuenta, sino de llevarlo a un precio competitivo en los lineales comparado con otros productos gourmet», defiende.

Los responsables de estas dos empresas punteras de Los Pedroches admiten que la preocupación ante la falta de lluvia es latente no tanto por la falta de bellota, sino por la necesidad de las precipitaciones para su maduración, pero fundamentalmente para que la presencia de bellotas llegue acompañada de hierba que enriquezca la montanera. «Si el cerdo no tiene hierba se cansa de comer bellota y la calidad se ve mermada. El cerdo come hierba para refrescarse y en ese sentido es preocupante la falta de lluvias», expone Blanco.