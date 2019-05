COPA ALBOLAFIA Josema Ortiz: «Me gustaría conseguir el trofeo en propiedad por primera vez en la historia del torneo» El golfista reconoce que «quiero pasármelo bien, así que si no gano tampoco pasa nada»

El Real Club de Campo de Córdoba acoge este fin de semana la vigésimo primera edición del Open de Golf Ciudad de Córdoba Copa Albolafia 2019. El máximo favorito a ganar el torneo y adjudicarse su tercera victoria consecutiva es el joven sevillano afincado en Córdoba Josema Ortiz (2003). Pese a su juventud, ya sabe lo que es ganar el torneo, condición que no le pesa para volver a por el trofeo en el club donde entrena diariamente. El jugador, todavía en edad cadete, atendió a ABC Córdoba, medio oficial del torneo más importante de la provincia, justo después de entrar en clase, ya que todavía se encuentra en el Instituto.

—¿Con qué intenciones disputa este año el torneo?

—Vengo con la intención de ganar. Llevo un tiempo preparándome el torneo y lo que quiero es ganarlo. También quiero pasármelo bien, así que si no gano tampoco pasa nada, aunque no escondo que mi intención es ganar.

—¿Qué supone para usted que todos los participantes le vean como el máximo favorito?

—Me supone tener más nervios. Además, si este año gano, será mi tercera vez consecutiva y me llevaría la Copa grande en propiedad por primera vez en la historia del torneo. Esto supone tener más nervios todavía porque sería algo muy especial para mí.

—¿Cómo ve el torneo en cuanto a nivel competitivo?

—Si te digo la verdad, no sé quien va a jugar todavía, pero sé que hay 120 personas que van a disputar el torneo. Hay tres categorías, pero muchos de esos jugadores tienen un nivel muy alto. Hay grandes jugadores que pueden ganar y van a ser rivales muy fuertes para mí.

—¿Dónde cree que puede estar la clave para ganar?

— Para mí la clave está en ir recto y en patear bien.También tengo claro que hay que hacer una buena salida en todo momento.

—¿Antes de iniciar la competición, tiene alguna manía o rito a seguir?

—Sí. Tengo una costumbre que es pegarle a la bola durante cuarenta minutos. Luego antes de comenzar también me gusta rezar.

—¿Siendo tan joven, cómo lleva eso de ser favorito?

—Es bastante importante para mí. Es algo que me gusta, pero también me produce nervios. Ya el año pasado jugué con esa condición y gané así que este año vamos a intentar repetir.

—Y en el Instituto, ¿qué le dicen sus compañeros y profesores sobre el golf? Porque me imagino que estará estudiando.

—Sí. Estudio en el Calasancio. Tanto mis compañeros como mis profesores me apoyan mucho. Mis compañeros me buscan por internet para saber cómo he quedado en los torneos y me preguntan a menudo. Mis profesores saben que juego a un nivel muy bueno y también me dan su apoyo para que me dedique a ello.

—Con su edad y los éxitos que ya acumulas, ¿qué objetivos se plantea más a largo plazo? ¿Cuál sería su sueño en el mundo del golf?

—Estoy intentando dedicarme al golf de manera profesional, pero sé que es algo muy difícil. Mi reto es llegar a jugar torneos importantes, pero mi mayor sueño es poder competir alguna vez en el Máster de Augusta.

—¿Quién es su ídolo?

—Mi ídolo es Tiger Woods.Para mí siempre será el número uno. Si me tengo que quedar con un español, Jon Rahm.