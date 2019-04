ENTREVISTA Juan Machín: «La tauromaquia necesita un órgano representativo que una a todo el sector» El empresario y aficionado lanza la propuesta de crear una Academia Nacional dedicada a la fiesta para la que ya se están dando pasos concretos

Inagotable. Juan Machín es a la Fiesta Nacional lo que un Ejército a un Estado. Siempre está ahí, siempre es útil y, además, es necesario. El toreo debería servirse de sus guardianes para combatir la invasión del desprecio que pretende asediar y eliminar su pervivencia. Machín (Córdoba, 1936) es actualmente presidente de la asociación Tribuna para la Defensa de la Tauromaquia, un colectivo creado con una treintena de socios cordobeses que promueven acciones culturales con el firme propósito de defender y divulgar lo taurino. Machín, conocido en el ámbito social y taurino cordobés, fue vicepresidente de la Cámara de Comercio, vicepresidente de CECO, presidente de Asfaco o concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Córdoba (1983-1987).

¿Qué recuerda de aquello? ¿Orgulloso, ahora que Finito vuelve a poner a todo el toreo de acuerdo?

Finito es el mejor de todos. Es un torero que ha nacido con un don divino. Torea como nadie. Guardo muy buenos recuerdos de aquel inicio. Se apostó por un torero que aún hoy continúa dando motivos para estar satisfecho de su toreo. Fíjese que dando un porcentaje de lo que tiene, ahora la gente sólo habla de él tras lo realizado en Valencia o Castellón. Creo que la gente está aburrida de ver toreros sin profundidad. Finito es otra cosa. Me alegra mucho verle feliz.

Ha estado quince años como vicepresidente del consejo de administración de Los Califas. ¿Qué futuro le ve ahora a la plaza de toros?

¿Futuro? Poco. Veo una situación muy mala. Si vas a la plaza de toros, si ves la escuela taurina. No es lo que debería. De toreros, sólo tenemos a Finito. Entre 1962 y 1972 había diecinueve matadores de toros de Córdoba. Cuando uno sale después de haber estado tantos años ahí, si no te preguntan, estás en el mutismo y como espectador, contemplando. Pero la situación va a menos, sin duda. Hay que buscar un empresario que esté en Córdoba, que conviva con la afición. Se pueden dar muchos espectáculos. Habría ayudas en Córdoba para ello. Pero hay que dedicarse a eso. Para ser empresario taurino hay que ser aficionado. Como lo era Balañá o Canorea, por citar algunos. El empresario tiene que convivir con la afición. Tiene que estar con la afición.

¿Considera que se ha abandonado al aficionado?

Ahora no se está haciendo el toreo popular de antes. Muchos toreros se están olvidando plazas de ciudades grandes y pequeñas. Ya no pasan las figuras del toreo por ahí. No se va a los pueblos. Las figuras apenas coinciden. Yo lo que digo es que para ser empresario lo primero que hay que ser es ser aficionado. No se puede estar en la oficina mientras se está lidiando una corrida de toros. Y hay que apostar por hacer una renovación, dar facilidades a los jóvenes.

Fue concejal en Córdoba, ¿considera que se le está dando apoyo al toreo en esta tierra?

No entiendo cómo las instituciones no conceden el apoyo necesario al toreo. Para que la gente lo sepa, la situación de la plaza de toros es negativa. Antes, con gobiernos de Izquierda Unida y del Partido Popular, se apoyaba a la Fiesta en Córdoba. La política que se ha hecho en Andalucía con respeto a los toros es regresiva. Ahora nadie ayuda. El Ayuntamiento podría hacer más. Si quieren que la Fiesta continúe, tienen que ayudar. Si no, la plaza está expuesta a un cierre en unos años.

Para evitar eso, ¿quizá por eso ahora ha apostado por liderar la Tribuna para la Defensa de la Tauromaquia?

Dadas las circunstancias por las que está pasando el toreo, me he reunido con una serie de personas, escritores y buenos aficionados. Nos pusimos en contacto para ponernos a trabajar en proyectos a favor de la Tauromaquia y para dar respuesta a estas coyunturas de las que venimos hablando. El propósito es defender y divulgar.

Dígame el principal objetivo que pretende con esta plataforma.

He aportado un borrador personal para la creación de la Academia Nacional de Tauromaquia. Muchas actividades culturales tienen su propia academia. La tauromaquia, a pesar de lo que genera, no tiene un órgano representativo que aglutine a otras instituciones taurinas. La Tauromaquia necesita un órgano representativo que bien podría ser su propia Academia. Y que aglutine a todos los estamentos del toreo. Considero que su base de función podría estar en Andalucía. Necesitamos que sea así para mantener viva la Fiesta Taurina.

Una propuesta con un objetivo ambicioso…

No es casualidad que esto nazca en Córdoba. Tenemos que procurar que esa academia tenga su sede aquí. Que su socios fundadores pertenezcan a todas las provincias de Andalucía y otras españolas. Desde mi punto de vista, este estamento animaría a los aficionados, que necesitan tener un soporte como ese.

¿Cuáles son los pasos que se van a llevar a cabo?

Se va a enviar un escrito a la Junta de Andalucía, a la consejería de Cultura, con el propósito de que desde ahí se pueda llegar a cada provincia. Posteriormente, se va a crear una comisión donde estará representada toda la comunidad autónoma para, a partir de ahí, generar unos estatutos. Plantearemos con determinación generar un contenido que dé respaldo a la Fiesta Nacional ante los ataques y vejaciones que viene sufriendo en los últimos tiempos, debido a la presencia, por primera vez en política, de siglas antitaurinas asociadas con partidos que nunca se han pronunciado en contra del toreo.

Política y toros. Una novedad.

El toreo ha estado en un ostracismo en los últimos años, pero ahora parece que eso se ha reactivado. Prueba de ello es que matadores de toros van a estar en instituciones, porque van en las listas de algunos partidos. Creemos que es el momento de poner de manifiesto lo que ha representado y lo que debe representar la Fiesta Taurina.