MÁS DE 1.000 KILÓMETROS Un jubilado viaja en bicicleta «del tirón» desde Barcelona a su Priego de Córdoba natal Con 70 años ha dormido al aire libre los siete días que ha durado su aventura

Actualizado: 06/06/2019 08:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Amador Cruz Bizarro es un prieguense septuagenario, que nació un 14 de agosto de 1949 en una aldea de Priego, en concreto en Genilla. Con 23 años y aún soltero se trasladó a la localidad catalana de Olesa de Bonesvalls, Barcelona, en la comarca del alto penedés.

Allí llegó Amador como muchos andaluces buscando un trabajo que le abriese un futuro para el día de mañana. A los dos años y en la misma localidad catalana, conoció a la que hoy día es su mujer, otra vecina de Priego de Córdoba con la que contrajo matrimonio y fruto de ello son los tres hijos que tienen.

Nada más llegar a Cataluña, este cordobés emigrado encontró trabajo, en concreto en Autos Citroën, hoy día grupo PSA. Allí ha trabajado durante 37 años, hasta cumplir los 60 años, edad con la que se prejubiló. Amador cuenta para ABC que él se sentía aún muy joven y que le quedaban muchas cosas por hacer. Fue entonces cuando se dedicó a aprovechar tanto tiempo libre para realizar deporte y eligió el montañismo y la bicicleta, los dos deportes que más practica, aunque también añade que corrió la conocida «Maratón des sables» en Marruecos.

Amador, dispuesto a pasar la noche

«Me gustan los grandes retos y ese ha sido uno de los motivos por los que me decidí a trasladarme en bicicleta de montaña desde mi localidad actual, Olesa de Bonesvalls, hasta mi ciudad natal, Priego de Córdoba. Cuando se lo dije a mi familia casi me tachan de loco, aunque poco después y conociéndome, me dieron su total apoyo».

La ruta la comenzó el pasado día 26 de mayo, recorriendo dicho día un total de 175 kilómetros. El siguiente día se hizo 148. El tercer día, 148. El día 29, cuarto día, 165 kilómetros; el quinto día 155; el día 31, 126; y el último día, el 1 de mayo, 90 kilómetros. En total han sido 1.007 los kilómetros recorridos en su bicicleta, siendo su equipaje dos alforjas, con un total de 29 kilos. En ellas trasladaba alimentos y vestimenta para cada día, principalmente deportiva.

Durmiendo al aire libre

Su alimentación durante éstos siete díaS de aventura ha sido variada, entre embutido los primeros días; también barritas energéticas y geles y de vez en cuando algún bocadillo. Amador ha registrado todo detalle de su aventura, y señala que ha consumido durante el viaje 18 botellas de agua mineral de 1,5 litros; 4 latas de cerveza sin alcohol y algún que otro refresco. Hay que decir que todo su viaje lo ha realizado por carreteras nacionales; vías de servicio y una vía verde ya entre Jaén y Priego.

Equipaje de Amador

La media de horas subido en su bicicleta cada día ha sido de 8,10. Por último, Amador apunta que su higiene durante estos siete día ha sido a base de toallitas húmedas y agua para refrescarse la cara cada vez que hacía noche y le pillaba cerca algún restaurante, cosa difícil, ya que manifiesta que, como le gustan los retos difíciles, solía hacer noche donde le pillaba la caída del sol.

Cabe destacar que no ha dormido ningún día en hotel o pensión. Su lecho cada noche, lo instalaba debajo de un chaparro u olivo, tumbado sobre una esterilla acorchada y un saco de dormir, teniendo el mejor paisaje que se pueda tener en una noche, el firmamento con sus estrellas, nos concluye este aventurero de Priego que ha visto cumplido uno de sus deseos y una de las aventuras que se había propuesto. La semana que viene regresará a tierras catalanas de nuevo, eso sí, en esta ocasión lo hará en coche.