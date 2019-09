TRIBUNALES Un juez anula una parte de las pruebas a bombero de Diputación de Córdoba Estima la petición de un candidato que fue excluido tras la entrevista con los psicólogos

Un juzgado de lo contencioso administrativo de Córdoba, el número dos, anuló una parte del procedimiento por el que se desarrolló las pruebas para seleccionar a 54 bomberos para el Consorcio de la Diputación que motivaron, hace casi dos años, una investigación penal que se desarrolla de forma paralela por supuesto amaño y que tiene investigados a altos cargos del PSOE y de la institución. El caso es individualizado -solo se puede aplicar al recurrente- pero desmiente la versión del gobierno de la Diputación de que ningún contencioso administrativo ha puesto en tela de juicio jamás el desarrollo de los exámenes. La sentencia tiene fecha de junio de 2018 y nunca ha sido citada hasta el momento por los distintos responsables políticos que siempre se han referido a las que apoyaron las decisiones. El fallo abre una vía, además, para que opositores en las mismas circunstancias puedan usar argumentos similares en nuevos recursos. En torno a cien personas, de los 600 que se presentaban, fueron excluidos en la fase que se encuentra discutida por un juez.

Para aclarar la cuestión, hay que explicar cómo funcionan estas oposiciones: se convocan una serie de exámenes donde se comprueba la pericia teórica, técnica y el estado de salud del candidato. En este caso, el problema existió en el procedimiento para dar fe de que los aspirantes no tenían ningún problema mental o de personalidad que le impidiera desarrollar un trabajo como el de bombero. Para ello, se realizó un filtro doble. Por un lado, había que superar tres tests adquiridos a una empresa externa. Se llaman BAT 7, CTC y 16 PF y miden elementos como la personalidad, la estabilidad emocional, el sentido de la disciplina y de la autoridad, la seguridad en uno mismo o el desarrollo de conductas cooperativas.

En tanto este tipo de exámenes se pueden aprender, también se pueden falsear. Por ello, las bases del Consorcio de Bomberos establecieron una entrevista personal con psicólogos nombrados por la institución para garantizar que el resultado de la prueba test era real bajo la pericia profesional. Para pasar a la entrevista con los peritos psicólogos, era necesario haber superado el examen escrito con la calificación de apto. Las condiciones generales explican que ese paso serviría para contrastar la sinceridad, el mano de la ansiedad o la comunicación no verbal.

La sentencia del juzgado contencioso número dos explica que el recurrente, un opositor, hizo la entrevista con lo que da por hecho que había superado los test. El encuentro duró unos cinco minutos (la duración prevista era de diez, según las bases) y, cuando aparecieron las notas, el opositor se encontró con que estaba calificado como «no apto». El afectado decidió presentar una reclamación.

El tribunal decidió que fuesen los propios psicólogos los que explicasen a los opositores las razones por las que habían decidido dejarlos fuera del procedimiento. Acudió a la cita acompañado de su abogado al que se le prohibió estar presente. La explicación, común a otros opositores, es que se había producido una «manipulación de imagen». Es decir, que los psicólogos no llegaron a creer que el resultado de las pruebas reflejase en realidad la personalidad del aspirante.

Lo relevante, explica el juez, es que en todo el expediente de las oposiciones no hay ni un solo documento que permita motivar la decisión adoptada. Explica la sentencia que no hay informe técnico de la entrevista, actas con las preguntas y respuestas, valoraciones profesionales, el contexto fáctico «o la escena de hecho personal en la que se desenvolvió la entrevista» con los psicólogos de la institución provincial. Además, se le negó el acceso a cualquier prueba escrita de la misma. El opositor presentó ante el tribunal su propia pericial psicológica que lo considera perfectamente apto para el trabajo que intentaba desarrollar en el Consorcio de Bomberos de Córdoba. Dado que no hay forma de argumentar lo contrario, por la falta de motivación, la prueba está tumbada.

La sentencia decidió cambiar la nota de «no apto» a «apto» y obligar al Consorcio de Bomberos a que desarrollase el resto de pruebas de la que constaba el concurso oposición. Pese a que la determinación se tomó hace más de un año, ese examen no se ha producido. Fuentes judiciales han explicado que hay un gran cantidad de recursos de estas oposiciones presentados que están pendientes de resolución y por los más variados motivos.