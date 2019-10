ENTREVISTA El juez decano de Córdoba: «Si tiene que operarse, viene al Reina Sofía; en Justicia tendría que ser igual» Miguel Ángel Pareja apuesta por una comarcalización de los juzgados y alerta sobre la sobrecarga de trabajo de los jueces

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, tiene claro que hay que afrontar de una vez la modernización de la Justicia. Algo a lo que nadie se atreve, «no sé por qué», apostilla, «porque tenemos que superar la organización decimonónica». Como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se plantea la comarcalización y colegiación de los juzgados para mayor eficacia y agilidad en la Justicia. Ha tocado una fibra sensible, pero en la entrevista con ABC defiende su causa con argumentos irrefutables. Los alcaldes pueden entonar el «no me quites el juzgado de mi pueblo», pero recurre a un símil médico para justificar su postura. No hay hospital de referencia en cada municipio y tampoco tendría por qué haber un juzgado.

¿Aboga por eliminar los juzgados de los pueblos?

Se trata de implantar una organización del juez, como Poder Judicial y como que va a prestar un servicio público. Se tiene que tender a la comarcalización y a la colegiación, de tal manera que cuando el tapón de los asuntos esté en el juez no sea necesario invertir y crear un juzgado completo sino una plaza de juez. Eso se supera eliminando los juzgados, haciéndolos colegiados, comarcalizándolos.

¿Cómo sería esa estructura?

Habría juez penal, juez civil... pero no juzgados. Un órgano colegiado que puede reunir varios juzgados y repartirlos entre varios jueces. Y la oficina judicial como la nueva, estructurándola en servicios comunes, de incoación, de instrucción, de ejecución, razonalizando los medios y flexibilizando el personal. Que si en un lugar se necesita un juez, un letrado o un tramitador, pues se tenga.

¿Evitaría instrucciones largas como el «caso Rocket» de Peñarroya?

Un caso como el «Rocket» se salva con una nueva organización judicial, moderna. Nos enfrentamos al problema eterno de los pueblos: «A mí no me quitan el juzgado de mi pueblo». Yo, como juez decano, defiendo que la Justicia como servicio público tiene que estar cercana al pueblo. Lo que no es necesario es que allí haya un juzgado de Primera Instancia e Instrucción cuando si estuviese en la capital o en otro sitio sería mucho más eficaz y eficiente, porque estarían todos reunidos a modo de un órgano colegiado de Primera Instancia. No hay problemas entre ellos, se van cubriendo. No le voy a quitar el juzgado de su pueblo, lo que voy a hacer es comarcalizar los juzgados. Si la comarcalización no toca en su pueblo, allí le voy a dejar una delegación, una pequeña infraestructura, para que la persona pueda presentar su denuncia, instruirle sus derechos y se puedan practicar determinadas diligencias. De la misma manera que su pueblo tiene un centro de salud de atención primaria y si a usted le ingresan en el hospital tiene que venir a un hospital de referencia. Pues con la Justicia, igual.

¿Y cómo funcionaría para el vecino de este pueblo?

A eso añado ponerle una pequeña delegación con un funcionario para que el vecino no se tenga que trasladarse a Córdoba hasta el final. ¿No se traslada usted al hospital de referencia cuando tiene que ir a operarse? Pues esto es igual.

¿Qué nivel de carga de trabajo tienen los juzgados en Córdoba?

Hay jurisdicciones que están saturadas, sobrecargadas, y otras están dentro de lo que es una carga razonable de trabajo. En Córdoba no hay ningún juzgado que no tenga una carga de trabajo razonable. Los jueces no somos máquinas, somos seres humanos y tenemos que resolver un determinado número de asuntos. Como servicio público que somos intentamos prestarlo con la mayor calidad posible. En Córdoba no hay ningún juzgado que esté resolviendo por la carga de trabajo de una forma desmesurada o irracional. No sobran juzgados; faltan juzgados. Otra cosa es que haya presupuesto o no para su creación.

¿Los de cláusulas suelo están sobrecargados?

En primer lugar, el Juzgado de Cláusulas Suelo, según la última memoria del TSJA, tiene que recibir alrededor de 1.200 asuntos por juez. Hay dos jueces -en el 11 y el 9 Bis- y entraron 4.600 asuntos, que es cuatro veces más de lo que puede resolver uno solo. Por tanto, hace falta al menos un juez de refuerzo, de adscripción territorial o sustituto, para que la carga de trabajo sea razonable.

¿Y el resto de Primera Instancia?

Están saturados. Nos estamos refiriendo a los ocho juzgados de Primera Instancia puros. Reciben una carga de trabajo por encima del 130 por ciento. Cada uno de ellos, como para dos juzgados. Sabemos que ocho juzgados nuevos no se pueden crear, pero creemos necesario e inexcusable tener uno más. Habría que crear el número 12 sin mayor retraso.

Una de las quejas habituales de los letrados está en retrasos que se producen en Familia...

Los juzgados de Familia están en el número 3 y el número 5, que compatibiliza Familia y Registro Civil. Les entra más del 150 por ciento del trabajo. Sería necesario un juzgado más para atender separaciones, divorcios, modificaciones de medidas de custodia, que son cosas con las que la sociedad está muy sensibilizada y necesitan más prontitud.

¿Es mejor la situación en lo Social?

Hace 20 años que no se crea un Juzgado de lo Social en Córdoba. La carga de trabajo casi supera el 140 por ciento, y si se suma da para crear un juzgado más y que los trabajadores tengan una respuesta mucho más rápida a sus despidos, indemnizaciones, incapacitaciones... No es que estén mal, es que están sobrecargados y no resuelven con la rapidez que deberían hacerlo por la falta de ese juzgado.

¿Y en cuanto a Violencia sobre la Mujer?

El juzgado de Violencia de Género (uno en fase de Instrucción) y el Juzgado de lo Penal número 6 con competencias exclusivas en violencia están sobrecargados. Les entran asuntos por encima del módulo fijado, que es un 20 por ciento del trabajo ordinario. Debemos prestarle especial atención a este problema por la sensibilidad social que debemos exigirnos para combatir esta lacra de la manera más eficaz posible. Ahora tienen un pequeño refuerzo, pero hay que valorar si es suficiente con eso o debemos ampliarlo. Dependerá del presupuesto de la Junta de Andalucía, no del Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos, creo que hay que reforzar la plantilla.

¿El resto de jurisdicciones están equilibradas en carga de trabajo?

Nos quedan los ocho juzgados de Instrucción, los cinco de lo Penal, Vigilancia Penitenciaria, Mercantil, Menores y los del Contencioso Administrativo. A mi juicio no presentan problemas estructurales. No hay juzgados que estén resolviendo pocos asuntos y le dan la mayor solución a los problemas. Puede que en algún momento le entre por debajo de módulo, pero puntualmente, están todos en módulo. No podemos eliminar ninguno, porque sobrecargaríamos los demás. Si los eliminan sería contra mi criterio. Ahora el problema, tanto en Andalucía como en Córdoba, es que tenemos pocos juzgados y pocos jueces. Tenemos la tasa más baja de jueces por número de habitantes, pese a tener la tasa más alta de España en litigiosidad, en torno a un 22 por ciento más de la media nacional. Además de fomentar la mediación extrajudicial tendríamos que tener muchos más juzgados, muchos más funcionarios. De ahí que debamos de afrontar de una vez la modernización de la Justicia, que nadie se atreve, no sé por qué, porque tenemos que superar la organización que tenemos desde el siglo XIX.