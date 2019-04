Entrevista Julia Navarro, en Córdoba: «Me estremece pensar lo duro que fue el exilio para los españoles» La autora participa en la Feria del Libro para presentar su última novela, «Tú no matarás»

Tras una carrera intensa en el periodismo político, Julia Navarro (Madrid, 1953) se ha convertido en una novelista de las que cuentan a sus lectores por miles, muchos miles. Cada vez que un título firmado por ella llega a las librerías, se convierte en un éxito editorial. Esta vez, comparece en la Feria del Libro de Córdoba con su séptima novela, «Tú no matarás». Navarro es hija de un célebre periodista nacido en Córdoba, Felipe Navarro «Yale». La entrevista completa con ABC Córdoba puede leerse en Kioskoymás.

-En la solapa del libro destaca una frase: «Ningún hombre es el mismo después de matar». Se trata de una cuestión significativa en un escenario posterior a una guerra.

-Esta es una novela que trata sobre el peso de la conciencia. Esa frase se la dice un padre a un hijo y constituye el motor de toda la historia que cuento a continuación. De nuevo, intento realizar una reflexión sobre la condición humana y, como decía, el peso que tiene la conciencia.

-La conciencia es un instrumento, una parte de nuestro entendimiento, que aunque parezca que no, siempre nos llama la atención. Siempre nos espera.

-Sí, la conciencia es una compañera ingrata que termina aflorando aunque no queramos. La conciencia es como un espejo donde, queramos o no, siempre nos acabamos mirando. Y en ocasiones no nos gusta el reflejo que nos devuelve.

-¿Y es justa la conciencia?

-Sí, claro que sí. Con la conciencia no se puede llegar a acuerdos. Siempre nos devuelve la realidad de nosotros mismos. Creo que, en el fondo, no nos podemos engañar sobre nuestra propia realidad. Podemos intentar, bueno, justificar, buscar argumentos para entendernos a nosotros mismos para intentar explicar nuestra acciones. Pero creo que, al final, nadie mejor que nosotros mismos para conocer los aciertos y los errores que cometemos.

-Se ha cumplido el 80 aniversario del final de la Guerra Civil. Supuso el exilio de muchas personas por motivos políticos como el protagonista de su novela. ¿Qué hallaron?

-Irse al exilio siempre es una tragedia. El exilio, como resultado de una guerra y de la pérdida de libertades, aumenta esa tragedia. Me estremece pensar lo duro que fue para tantos y tantos españoles que estuvieron en esta situación, qué tuvieron que pasar. Acabo de llegar de América Latina y he visto a muchos españoles hijos y nietos de aquellos que un día tuvieron que marcharse. España siempre tendrá una deuda con América Latina por la generosidad con la que fueron acogidos.

-¿Qué fantasmas persiguen al protagonista de su novela?

-Le persiguen los fantasmas de su conciencia y, también, no haber podido seguir la recomendación que le hizo su padre. Le persigue el exilio, haber perdido la guerra y el futuro, la esperanza. Tantas y tantas cosas.