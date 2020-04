Economía La Junta de Andalucía sacará a concurso este año nuevos derechos mineros en Córdoba Una empresa está interesada en explorar uno de los terrenos en liza

Rafael Verdú CÓRDOBA Actualizado: 10/04/2020 08:27h

La Junta de Andalucía tiene previsto sacar a concurso un nuevo lote de derechos mineros en toda la provincia, un proceso que si todo va bien —y a pesar de la situación actual— podría abrirse a las empresas interesadas a finales de este mismo año, según ha podido saber este periódico. La intención de la Junta es terminar todo el papeleo en este mismo año, convocarlo en los últimos meses de 2020 y resolverlo en el primer trimestre del año que viene.

No se sabe aún cuántos derechos mineros entrarían en la subasta. En la provincia hay casi 500 registros mineros repartidos por toda la geografía, pero sólo pueden salir a concurso aquellos que están en las secciones C y D en la clasificación de recursos mineros, que engloban entre otros materiales la minería metálica y los recursos energéticos como el carbón. No se trata de un concurso o licitación pública al uso y ajustado a la ley de contratos, ni tampoco implica la concesión de derechos de explotación en el futuro.

El orden de prioridad

Un concurso minero establece un orden de prioridad a la hora de pedir los permisos de investigación, es decir, la autorización para buscar en el subsuelo determinados materiales, y no la explotación comercial de los mismos. Las empresas que realizan los sondeos se quedan con los derechos de explotación de lo que encuentren durante 30 años, y a cambio corren con los gastos de exploración, que suponen millones de euros de inversión.

Las fuentes consultadas indican que la Junta está a la espera de que caduquen una serie de derechos que ya han sido solicitados por una empresa, de modo que puedan entrar en el concurso. Es decir, en esta ocasión existe un cierto interés empresarial por explotar esos recursos, a diferencia de lo que ocurrió en 2017. El concurso de ese año quedó resuelto en 2018 con un fiasco: ni una sola empresa mostró interés por registrar alguno de los 37 lotes que conformaron un paquete que la Junta consideró como histórico en la minería.