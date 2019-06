PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2019 La Junta anuncia la «reformulación» de la Ronda Norte de Córdoba y de la Autovía del Olivar Las cuentas tienen 2 millones para el Palacio de Congresos y dejan fuera Ronda del Marrubial al no tener el suelo municipal

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 03/06/2019 12:59h

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha presentado hoy, 3 de junio, los presupuestos de la Junta de 2019 para la provincia, después de que el viernes el Ejecutivo autonómico diera el primer paso para su tramitación.

Ese mismo día, se hizo público un anexo de inversiones provincializado, que recoge 118 millones para Córdoba. Pero desde la Consejería de Hacienda se advirtió de que sólo se había podido territorializar un 30% de las cuentas. Y se señaló que el citado anexo de inversiones sólo reflejaba una parte «muy pequeña» de lo que acabaría recibiendo cada provincia. El cogobierno PP-Cs ha cumplido su compromiso de volver a territorializar las cuentas, un modelo de presentación que el Gobierno del PSOE eliminó en 2012.

Respecto a las grandes infraestructuras viarias eternamente pendientes en Córdoba, sus tramos de la Autovía del Olivar y la Ronda Norte de la capital, Repullo ha anunciado que se ha iniciado un proceso de replanteamiento.

En cuanto a la primera, hay «una actualización de proyectos en la Autovía del Olivar, pues lo que hay no tenía sentido». «Y vamos a una reformulación, partiendo del único tramo ejecutado, que es el de su paso por Lucena. Se van a reformular al Este y al Oeste», ha explicado el delegado del Gobierno andaluz.

La otra gran infraestructura viaria parada, la Ronda Norte de la capital, se «reformulará» igualmente. «El actual proyecto cuesta 220 millones en cuatro kilómetros, con lo que se hará un replanteamiento para adaptarlo a las posibilidades financieras» de la Junta. Este rediseño está contemplado en los presupuestos autonómicos de 2019. El máximo responsable de la Junta en Córdoba ha dejado la puerta abierta a que se acojan a fórmulas de colaboración público-privada para su ejecución.

1,5 millones para la Variante de Lucena

El delegado del Gobierno se ha detenido en otras inversiones de Fomento para la provincia, como las Variantes de Lucena (1,5 millones), la Norte de Pozoblanco y la de las Angosturas de Priego (la cantidad para estas dos últimas se ofrecerá posteriormente). En este capítulo, ha reseñado igualmente el puente del Villa del Río, que saldrá a licitación por 4,5 millones. Repullo ha añadido que habrá partidas para solventar el problema de la colocación de ascensores, que se arrastra en la capital.

En la presentación, se ha aludido también a la segunda fase de la remodelación de la Ronda del Marrubial, que se queda fuera de las cuentas. El anterior Ejecutivo autonómico, del PSOE, se comprometió a que las dos etapas de su reforma se encadenarían. Pero la primera se inauguró en febrero de 2019 y los actuales rectores de la Junta acaban de advertir de, que para ejecutar la construcción de la segunda, es «necesario» que el Consistorio «ponga a disposición de la Junta» parte de los terrenos necesarios para esta obra, algo que no ha pasado aún y que debía haber sucedido antes del dos de febrero de 2018. Al no tener los terrenos disponibles, no aparece en los presupuestos de 2019 y en la Junta prevén que el proyecto esté en las de 2020.

El delegado del Gobierno andaluz, además, ha explicado que la segunda fase de las obras de ampliación del Palacio de Congresos cuenta con dos millones. Esa cantidad se encuentra a la espera de que la Gerencia Municipal de Urbanismo, tras más de un año de gestiones, conceda la licencia de obras y a que la propia Junta decida si será la empresa pública Tragsa -se encargó de concluir la primera etapa tras el largo bloqueo que sufrieron los trabajos- a la que se adjudiquen directamente las obras o si saldrán a concurso.

El delegado del Gobierno incide en que habrá 240.000 euros para la demorada reforma del Salón Rico de Medina Azahara. A esa cantidad se sumarán otros 260.000 euros en 2020

En el capítulo de Cultura, ha incidido en que hay una «apuesta definitiva» por Medina Azahara, cuyo abandono por los anteriores responsables de la Junta fue «palmario». Así ha avanzado que en las cuentas de 2019 habrá fondos para una primera fase de la largamente retrasada reforma y puesta en valor del Salón Rico de la ciudad palatina, con 240.000 euros. Habrá otros aproximadamente 260.000 euros para una segunda fase en 2020.

El delegado del Gobierno se ha detenido del mismo modo para reseñar que hay dos millones consignados para la aportación autonómica al Miner, que no se realizaba desde 2013. Ese dinero irá a impulsar actuaciones en la antigua cuenca minera de la comarca del Guadiato.

Los anuncios realizados hoy por Repullo se suman a los que se conocieron el viernes. El anexo de inversiones reflejaba 118 millones para Córdoba, con dos ejes de actuación estrella: distintos planes para fomento y apoyo de la agricultura y la ganadería que absorbían 92,4 millones y 23 para el demorado programa de construcción de depuradoras (para las de Santaella y Pozoblanco).

En el citado capítulo provincializado de actuaciones también se incluyen 5,1 millones para la construcción y equipamiento de centros sanitarios (4,5) y para la adptación y mejora de este tipo de instalaciones (589.068 euros).

La Consejería de Salud facilitó el viernes un desglose de los proyectos previstos para Córdoba con los presupuestos de 2019. Destacan los 830.134 euros que hay para el inicio de la obra de las Consultas Externas del Materno Infantil del Reina Sofía y los 635.277 euros para la redacción del proyecto y la dirección de obra del futuro centro sanitario de Lucena. Además, con fondos europeos, se contará con 6,6 millones para continuar las obras del hospital de alta resolución Palma del Río, cuya conclusión está prevista para octubre de 2020.