ENTREVISTA Lourdes Arroyo: «Las mujeres rurales maltratadas de Córdoba viven un infierno en vida» La responsable del Instituto de la Mujer en la provincia analiza los riesgos de politización de «esta lacra social»

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Lourdes Arroyo (Cs), lleva tres meses en el cargo, que están resultando enormemente duros. En el último mes, Córdoba ha acumulado el asesinato de tres mujeres en casos de violencia de género. En esta entrevista concedida a ABC, analiza esos crímenes, la lucha contra esta «lacra social» y el riesgo de politización de este combate.

Tenemos tres víctimas mortales en un mes en la provincia de Córdoba. La última ha sido hace unos días en Rute. ¿Qué está pasando?

La sociedad se está solidarizando ante ese tipo de acciones y hay denuncias. Se actúa más contra esta lacra social. Y los presuntos asesinos seguramente no lo lleven bien y actúen. Ese es el problema que nos encontramos y, por eso, yo creo que va a haber más víctimas, desgraciadamente. Las mujeres, quizá, al empoderarse hacen que el presunto asesino se pueda ver acorralado.

Pero hay muchos casos que aún no se denuncian. ¿Por qué?

Estamos hablando de opiniones y mi opinión es que la mujer que lo sufre culturalmente lo ha aceptado o simplemente la han anulado psicológicamente de tal forma que no se ve con fuerzas, ya sea porque no tiene recursos económicos u otro tipo de coacciones: por sus hijos o por miedo a que el agresor le haga algo a ella o a sus familiares.

En los pueblos pequeños, la Junta ha planteado invertir más dinero en centros de información para combatir la violencia de género. ¿Qué buscan con esta medida?

Actualmente tenemos 17 puntos de información en la provincia y queremos trabajar para que haya más. Con esa inversión se puede aportar muchísimo porque hay que pensar en las mujeres del ámbito rural. Desgraciadamente ahora mismo estamos pensando en Rute, y muchas veces las mujeres no tienen buena comunicación con el centro provincial o con el centro de información más cercano y no se desplazan. O incluso, dependen de que el marido las lleve porque no tienen ni carnet de conducir. Entonces realmente no se les puede dar ningún tipo de información, están viviendo un infierno en vida y no pueden hablarlo con nadie.

¿Cuál está siendo el perfil del agresor?

No hay perfil porque no depende de la clase social o del lugar de residencia. Hay todo tipo de circunstancias. Pero sí es cierto que en la juventud se está dando un repunte por el concepto de normalizar: no puedes pedir permiso a tu pareja sobre qué tipo de ropa te pones o mandar tu ubicación. Es tu libertad, sin libertad no hay amor.

¿Y cómo debe actuar una persona que sabe que su familiar o amiga está sufriendo violencia machista?

Existe una guía de qué pasa si mi hija está siendo maltratada y te dice unas pautas a seguir extrapolables a una hermana, una amiga... Es el mismo escenario que una adulta pero las niñas suelen ser más reincidentes en volver con su pareja porque tienen menos forjada la identidad o la personalidad y la clave es estar permanentemente a su lado. Haga lo que haga, aunque te enfade que vuelva con su pareja. Porque puedes causarle el efecto contrario. Tiene que sentir el núcleo familiar totalmente cercano.

En un plano más político, ¿qué le parecen las exigencias que está planteando Vox respecto a las políticas de violencia machista?

Absurdas. Cuanto menos oído se le preste, mejor, porque Vox, como ha dicho mi consejera [Rocío Ruiz, responsable de Igualdad] y hemos dicho en todo momento, no está en el gobierno. En esta materia no tiene nada que decir. La ley superior es estatal y luego está la andaluza. Eso sí, todo lo que propongan habrá que, como personas que están en una democracia, escucharlo.

Por otro lado, ¿cree que se debería politizar el feminismo?

No. De hecho, esta Consejería está tratando que no sea así. Como ve, yo no llevo ninguna muestra del partido al que pertenezco y lo que creemos es que es injusto que se haga partidismo con esta lacra porque, cuanta más unión haya en esta lucha, más victoriosas saldremos de ella. De hecho, en el crimen de Rute, desde Subdelegación y la Junta de Andalucía ha habido un trabajo conjunto en el que no importa si eres del PSOE o de Ciudadanos, no importan los colores. Esto está por encima de todo.

Hace poco que está en el cargo. ¿Qué sensación tiene de la anterior gestión del PSOE?

Todo esto arrancó con ellos, son 37 años y hay una gran base que es referente mundial. Aquí viene gente que quiere estudiar todos los protocolos que se han trabajado, hay unas publicaciones y trabajos fantásticos. De hecho, hay cosas que no hemos cambiado. Pero queda mucho por hacer. Hay muchos flecos, y la sociedad es cambiante y hay muchísimo que trabajar. Yo me voy de aquí siempre la última. Hay mucho que hacer.