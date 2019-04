POLÍTICA Luis Planas, del Ministerio al lugar común de la campaña El candidato del PSOE por Córdoba ejerce como candidato con un breve paseo electoral por el Guadalquivir

Un barrio obrero de Córdoba, diez de la mañana. La rutina de supermercados y bares de desayuno se ve interrumpida por la llegada sorpresiva de un grupo de personas a las que se llama popularmente «políticos». Uno de ellos sale bastante en la tele porque es ministro de Agricultura, aunque hoy, mientras reparte propaganda electoral entre los vecinos del Distrito Sur, no ejerce como ministro sino como candidato del PSOE. En unos días habrá unas elecciones en las que el político en cuestión, Luis Planas, se juega mantener su sitio en el equipo de Pedro Sánchez y la posibilidad de responder por Córdoba y el PSOE en el Congreso.

Llega en un coche que no es el coche oficial del Ministerio, arropado por personas del partido y no habla, esta vez, de la PAC ni de los problemas de las naranjas de Palma del Río, sino de lo que toque hablar ese día según el calendario de campaña. En concreto, dice que Sánchez quiere que la reevaluación de las pensiones se haga en base al IPC y que espera que la derecha se contenga en el debate de candidatos que se emitirá por televisión. Que no le gustan los insultos y que hay que relajar el tono, restar crispación, acabar con los extremismos. Que la única encuesta a la que hay que atender es la de las urnas y otras muletillas de campaña. Planas es ahora el candidato Planas, y lo sabe. Escenifica su estatus de candidato en detalles como la chapa del PSOE que lleva en la chaqueta o en el propio gesto, amable y cercano, de a pie. A menos de una semana de los comicios hay que hacer este tipo de diferenciaciones, las que no hacía cuando, durante la precampaña, el candidato Planas era todavía más ministro que candidato siendo aún las dos cosas.

En las últimas semanas ha hecho su particular via crucis por las empresas hortofrutícolas de la provincia, prometiendo que se pondría serio con la UE para defender a los agricultores españoles, viajó a Luxemburgo para reunirse con otros ministros como él, inauguró foros como el de la Fundación Ximénez aprovechando para erigirse como defensor de la lucha contra el cambio climático y defender su Plan Estratégico Nacional, con un discurso a medio camino al que le conduce esa condición bicéfala con la que carga. Aún concede entrevistas en calidad de ministro y le acompaña un equipo de seguridad, que es la prueba del algodón de la gente importante. Pero durante esta mañana preelectoral en el barrio del Guadalquivir, Planas es ya el candidato Planas, la apuesta para representar a Córdoba en el Congreso, y por eso tiene el apoyo logístico y el arropo de un partido que no le recibió precisamente de brazos abiertos porque su puesto en la lista fue una imposición de Sánchez, y en el aún «susanista» PSOE cordobés las imposiciones de Sánchez, por lo general, no gustan.

Le acompañan la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el candidato al Senado, que no interviene durante la atención a medios que en realidad era la única razón para desplazarse hasta aquí, donde se había anunciado un paseo electoral que en la práctica dura apenas diez minutos. El candidato Planas cita a la prensa en la puerta de un supermercado, habla y después recorre una distancia aproximada de 200 metros repartiendo propaganda electoral a quien se le cruza y no le esquiva, que también los hay. Se detiene en un puesto de caracoles que está preparándose para un nuevo día de trabajo y les deja uno de esos papelitos con las propuestas del PSOE. Le acerca otro a una vecina que está sacando al perro, todo ello mientras le hacen fotos, y uno de los asesores que acompañan al grupo comenta, por lo bajo, que esto de los paseos electorales está un poco «demodé» pero se tiene que seguir haciendo.

El candidato Planas cruza ahora la carretera y recorre los mismos 200 metros de antes pero en dirección contraria y por la otra acera, y se detiene con un hombre mayor que tiene pinta de votante del PSOE de toda la vida, e interrumpe el desayuno de una familia para hablarles de las pensiones y del IPC condenando a la familia a salir en las fotos que después distribuirá el equipo del candidato Planas para dejar constancia de que ha hecho un paseíllo electoral, que ha bajado al mundanal espacio que habitan los vecinos. Cuando llega al final de la calle, sube al coche -el del partido- y se va. Después tuitea (o le tuitean) que «En cada barrio, pueblo y ciudad estamos con la gente, con las familias, a pie de calle en la provincia de Córdoba». Un plural mayestático digno de lo que es él ahora: un candidato en campaña.