PRETÉRITO IMPERFECTO Malamente La gestión del concierto de Rosalía ha tirado por la borda una gran oportunidad

Seguir Francisco Poyato Córdoba Actualizado: 09/06/2019 08:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La gestión del concierto de Rosalía, el nuevo fenómeno musical, por parte del equipo de gobierno saliente para la próxima Noche Blanca del Flamenco ha tirado por la borda una oportunidad. Lo que hubiera sido un gran evento de fin de semana para atraer a miles de visitantes a Córdoba cuando la temporada alta turística va tocando a su fin, ha quedado transformado en una cita con más ángulos oscuros que claros, ortopédica, encajonada, confusa, de claro tinte electoralista, de alto coste para las arcas municipales cuyo cometido no es, precisamente, el de producir directamente espectáculos de magnitud; mal difundida y despertando un efecto de puerta cerrada para todos aquellos seguidores de la cantante catalana no residentes en la ciudad.

Se repite el patrón vivido durante cuatro años frente a otras oportunidades que por una mala gestión, por una incapacidad manifiesta o una intencionada desidia se han ido esfumando.

El caché del nuevo hit venía arrastrando cierta polémica. Su meteórica ascensión ha elevado sus emolumentos y sus exigencias top. Algunos la ven casi como a otra Madonna (salvando las distancias). Y lo cierto es que triunfó recientemente en Estados Unidos. El alcalde de Valladolid fue el primero en poner el grito en el cielo cuando filtró en las redes sociales que el concierto de Rosalía le suponía medio millón de euros. Las miradas apuntaron de lleno al Ayuntamiento de Córdoba cuando éste anunció que la voz aflamencada aterrizaba como reclamo en la Noche Blanca, una fecha del calendario musical en la que prima la calle, la gratuidad y el reclamo para hoteles, bares, restaurantes y tiendas en el fin de semana que casi abarca.

El concejal de Cultura David Luque quiso usar su efecto electoralista guardándose la carta más importante: el coste real y la logística de un concierto por el que no se debe pagar y que, muy probablemente, hubiera sido mucho más efectista y fácil de manejar fuera del programa flamenco y con la gestión indirecta de las empresas que se dedican a ello. Quiso relativizar un precio a sabiendas de que era muy discutible, asumiéndolo con recursos de todos.

No podemos cuestionar el intento de organizar grandes eventos en Córdoba. De hecho, sigue carente de ellos (como de espacios para albergarlos) y cuando se produce alguno no hay que ser doctor en Economía para detectar las ventajas que conlleva. La semifinal de la Copa Davis en 2011 fue un claro ejemplo, con un importante retorno, una inversión notable para un consistorio como éste pero obtuvo el beneplácito general, y lo que es más importante, dejó evidencias de que había que seguir pujando por espectáculos de magnitud. Cada vez que se puede disfrutar de una gran noche musical vuelve a suceder lo mismo. Ahora bien, el culebrón de Rosalía demuestra cómo las circunstancias superan con creces las frivolidades y la ausencia de resortes. Con los mismos mimbres que se organiza un recital de peñas se quería afrontar el mastodonte que ya supone esta particular estrella milennials. Y de paso arañar unos cuantos votos ocultando en la tramoya todos los datos del asunto. Estamos ante el último «regalo» de Ambrosio al dejar la Alcaldía: un concierto que costará 220.000 euros más una serie de servicios extra (seguros, limpieza, seguridad, sanitarios,...) de los que no tenemos cifras tasadas. Todo ello a fondo perdido y con el obstáculo de un aforo muy limitado, entorpecido por un sistema «in situ» de invitaciones nominativas y con preferencia local o por descargar en Internet y la sensación (ojalá que no) de que el caos puede asomar sus pies por Los Califas la noche del próximo sábado. Y sino, por el diferido previsto en la Axerquía... Malamente.