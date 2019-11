POZOBLANCO La Manada vuelve al banquillo en Córdoba por abusos Cuatro de los cinco juzgados en Pamplona se enfrentan de nuevo a siete años de prisión por delitos de abusos y contra la intimidad

Cuatro de los miembros de La Manada aguardan en la prisión de Alcolea -trasladados desde Huelva, El Puerto y Salamanca donde cumplen 15 años de condena por los abusos sexuales a una joven en San Fermines en 2016- al juicio que arranca este lunes por abusos sexuales a otra joven en Pozoblanco.

La vista oral se celebra en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Con las máximas precauciones para que no ocurra como en el caso de la víctima de Pamplona, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado medidas estrictas para que no sea divulgada ninguna imagen ni datos sobre la identidad de la joven presunta víctima de los abusos en Pozoblanco ni de sus familiares. Las diferencias con el caso de Navarra son que el tribunal no tiene que decidir si son abusos o agresión sexual, ha apuntado el fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, en declaraciones a ABC. «Estamos ante un caso de abusos sexuales; en eso estamos todos de acuerdo», ha afirmado en relación al nuevo juicio.

El encargado de velar por el derecho a la intimidad de la víctima será el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, Luis Javier Santos. La nueva Ciudad de la Justicia de Córdoba ha sido reorganizada con salas exclusivas de testigos y familiares, lo que facilitará su intimidad. Asimismo, el TSJA ha acordado además que la declaración de la víctima y el vídeo grabado en el coche sean a puerta cerrada- que las imágenes del juicio sean remitidas a través de un pool de medios formado por Efe y Canal Sur.

Los acusados subirán desde los calabozos situados en el edificio a través de ascensores internos directamente a la sala, sin acceso al exterior. La vista arrancará este lunes con la lectura de la calificación de los hechos por parte de la Fiscalía para dar paso a las defensas. En este punto, como ya han anunciado, los letrados de los miembros de La Manada tratarán de anular en las cuestiones previas la principal prueba de cargo, el vídeo que los agentes de la Policía navarra descubrieron en el móvil de uno de los inculpados al investigar la violación de los Sanfermines de 2016. Argumentan que no sólo se hizo una investigación prospectiva, práctica rechazada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que además el juzgado instructor remitió a dos agentes a Córdoba para buscar a la mujer que salía en las imágenes y provocar así la denuncia.

En este caso, previsiblemente, el juez ya tenga una respuesta para ello y el juicio proseguiría con la declaración de los acusados. La Fiscalía ha pedido para los cuatro acusados en la causa de Pozoblanco penas de siete años de cárcel. Recoge que los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2016 cuando los acusados Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, José Angel Prenda y Antonio Manuel Guerrero acudieron a la feria de la localidad de Torrecampo y coincidieron en una de las casetas con la joven.

Uno de los acusados, afirma la Fiscalíam se ofreció a llevar a la joven a su domicilio de Pozoblanco en el coche en el que habían llegado los cuatro acusados. El coche lo conducía Guerrero, destinado por la Guardia Civil al municipio. «El Prenda» iba de copiloto, los otros dos acusados en los asientos traseros y la chica se situó entre ellos. «Debido, probablemente a la cantidad de alcohol ingerida -según el escrito- sin que haya podido determinarse, si además de ello, tomó de forma deliberada o sin saberlo, alguna otra sustancia estupefaciente, la chica cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo ocurrido en el trayecto del vehículo».

En el interior del coche, aprovecharon que la joven se hallaba privada de sentido y comenzaron a realizarle diversos tocamientos sexuales. Al llegar a Pozoblanco, tres de los acusados bajaron del coche y se incorporó como conductor Cabezuelo. que continuó la marcha con la chica y cuando ésta se despertó le pidió que le realizara una felación a lo que ésta se negó. Él la golpeó y la llamó «puta», afirma el fiscal.