SOCIEDAD Manuel Moral, Asociación de Criadores de Caballos Córdoba: «Ahora criamos menos pero con más calidad» El sector ve en Cabalcor una oportunidad para crear expectación sobre el Pura Raza Español

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 04/09/2019 22:58h

La Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española vislumbra cada Cabalcor como una oportunidad. El sector, aún resentido por efecto de la crisis, apuesta por mejorar la calidad de sus caballos en un contexto exiguo en ventas. Así lo explica el secretario de la organización, Manuel Moral, de la yeguada La Etiqueta.

¿Qué momento atraviesa la cría del Pura Raza Español?

Está muy difícil desde que empezó la crisis, pero con tesón y con mucho amor, porque esto es algo que llevamos en vena, estamos saliendo adelante. Hay que criar poquito y de calidad. Lo único positivo de la adversidad es que se seleccionan mucho los animales, y eso hace que se críe mejor que hace unos años, pero las ventas son complicadas y los precios muy bajos en relación a lo que vale el animal. Mantener a la yegua y al semental, criar, once meses de espera, tres años de cría... Todo eso conlleva mucho gasto y la gente no es consciente.

¿Encuentran mejor respuesta en el extranjero?

Países como Alemania, Francia, México, Holanda, Italia y Bélgica están muy interesados en el pura raza español porque es muy noble, cosa que no tienen otros caballos centroeuropeos, que solo sirven a jinetes muy experimentados.

¿En el mundo del caballo también hay modas?

Sí, sobre todo ha existido la moda de la capa, es decir, del color del pelaje. A mi juicio ha sido una equivocación. Nos tenemos que regir por criar lo que se conoce como «una buena bestia»: buenos en el paso, el trote y el galope, y para mí el tordo es el mejor. Las modas de capa hacen que no mejore la raza.

Se suele decir que Cabalcor es un gran escaparate para el sector. ¿Se cierran muchas ventas?

No todo lo que quisiéramos, pero crea una expectación. Por eso lo hacemos. Aparte están los concursos como el de Doma Clásica, que es un escaparate para el caballo de esta disciplina.

¿Hay margen de mejora?

Siempre hay que mejorar para no quedarnos estancados. Los caballos tienen que funcionar para las disciplinas deporivas, no solo para Doma Clásica, también alta escuela y enganches. Sobre todo, que le sirva a quien lo vaya a montar, para que pueda disfrutarlo.

El mundo del caballo ha estado asociado tradicionalmente a las clases altas. ¿Cree que se ha logrado abrir ese espectro?

Totalmente. Cualquier persona puede tener caballos. Un fumador, por ejemplo, que consuma un paquete diario, gasta en tabaco al mes lo que cuesta tener un caballo en un picadero. Así que que no digan que no pueden mantenerlo. Que se quiten del tabaco, que además les va a venir bien para la salud hacer deporte con el caballo.

¿Os han salpicado las críticas del movimiento animalista?

No conozco a ningún compañero que haya tenido problemas. Yo hago oídos sordos. No tienen conocimiento alguno de lo que es la cría el caballo. Yo soy un currante, un profesional libre, y he hecho una inversión en una finca para que todas las yeguas y potros estén hasta los ters años criados en plena libertad, salvajes, que es como tiene que estar un animal. Ya quisiera yo vivir como ellos.