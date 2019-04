Política «Las medidas para paliar la despoblación en Villanueva de Córdoba no son efectivas» La candidata del PP a la Alcaldía valora la construcción del centro de salud y la reapertura del matadero

Julia López @abccordoba Córdoba Actualizado: 14/04/2019 23:46h

Dolores Sánchez volverá a encabezar el proyecto del PP en Villanueva de Córdoba. Lo hace con el convencimiento de volver a contar con el respaldo de sus vecinos y con que el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía permitirá que proyectos importantes, como el del Centro de Salud, sean una realidad en el próximo mandato.

En una entrevista con ABC Córdoba, Sánchez explica por qué dudó en presentarse de nuevo: «Estuve bastante tiempo pensando si continuaba en la política, lo he pensado mucho, pero la verdad es que lo que me ha empujado a repetir es poder empezar algunos de los proyectos que no hemos conseguido este mandato como es la construcción de un nuevo centro de salud y la reapertura del matadero.

Por ello, la regidora pone como ejemplo el centro de salud, para el que «hemos trabajado mucho y ese proyecto no es una cuestión de ego personal, es que es una necesidad de Villanueva de Córdoba, los vecinos merecen esas instalaciones. Creo que hemos conseguido formar un buen equipo, con gente joven que tiene otra visión».

En cuanto a los problemas de Villanueva de Córdoba, uno de los más relevantes es la pérdida de población. «Este año hemos bajado en la pérdida, pero seguimos perdiendo. Se dice que la situación de Andalucía no es la misma que la de otras zonas de España, pero al paso que vamos podríamos acabar igual. Salen líneas de ayudas, pero sin fines concretos, no son medidas efectivas», concluye.