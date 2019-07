Desde mi rincón Mentiras Hay que cuidarse de esa parte de la sociedad que no perdona los triunfos ajenos siendo incapaces de destacar por sus méritos

Los dictadores y tiranos usan la mentira para domeñar a la masa. Así actuaron, entre otros, Lenin o Hitler. El ministro de Propaganda del III Reich, Göbbels, decía que una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Y la peor de todas ellas es la media verdad. Es juntar verdad con falsedad para desconcertar a los destinatarios. Las mentiras hacen un enorme daño social al hacernos perder la confianza en las instituciones públicas con el consiguiente deterioro de la democracia. En la España actual el repertorio de mentiras y medias verdades es inmenso. Comentemos algunas recientes.

La ministra de Hacienda justifica la irrupción de técnicos de la Agencia Tributaria acompañados por la Guardia Civil en una boda, separando en varias ocasiones a los recién casados de sus familiares y amigos, diciendo que era la «única» manera de cobrar parte de la deuda que la empresa de catering mantiene con la Agencia Tributaria. Mezcla una presunta verdad como es la deuda de la empresa de catering con la Agencia, con una mentira calificando como «única» la irregular e indigna forma de cobrarla. La segunda nos la proporciona el organismo público Televisión Española.

La información sobre la beatificación de 24 monjas concepcionistas franciscanas de la Inmaculada de Madrid, acosadas, amenazadas y obligadas a abandonar su convento y refugiarse en un piso de la capital, denunciadas posteriormente, raptadas, vejadas y asesinadas por milicianos en noviembre de 1936 por el sólo hecho de ser monjas, la despacha el telediario diciendo que «las monjas desaparecieron en 1936 cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio». Vergüenza debería darle a quienes están convirtiendo TVE en un chiringuito al servicio de la política partidista.

La última que traigo a esta columna la proporciona la portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento de Andalucía, calificando al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, de «manijero de VOX», al tiempo que lo descalifica azuzando a determinados colectivos a morder a quien está demostrando ser un gestor eficaz y honrado en una de las más complicadas consejerías de cualquier comunidad autónoma. La natural y admirable llaneza del consejero Aguirre se malinterpreta en busca de rentabilidad política. Estas cosas hacen un daño enorme a todos los andaluces.

Alguien me dijo hace algunos años que me cuidara de esa parte de la sociedad que no perdona los triunfos ajenos. Son aquellos que incapaces de destacar por sus propios méritos intentan desprestigiar a cuantos triunfan cerca de ellos para que no les hagan sombra. Córdoba debe estar alerta sobre semejante plaga si de verdad queremos tener un futuro de auténtico progreso en la ciudad.