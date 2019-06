CULTURA Mercedes Valverde, ciencia y pasión incansable por el arte de Córdoba La directora de los Museos Municipales se jubila tras dos décadas en que ha mejorado y acrecentado los fondos

Los amigos de Mercedes Valverde ya pueden contar que conocen a alguien que ha renunciado voluntariamente a sus vacaciones de verano. Sus compañeros lo han recibido con sorpresa, aunque no será tanta: quienes saben de su carácter infatigable y del rigor con que se emplea saben que no se podía marchar sin dejarlo todo impecable. Porque Mercedes Valverde no se retira: la retiran. Ha llegado a la edad máxima y no puede prorrogarlo más: tiene que jubilarse. Lo hará dentro de unas semanas, y al llegar el día en que salga de su despacho de la Unidad de Museos del Ayuntamiento de Córdoba para que lo ocupe otra persona, con ella se habrá marchado una manera intransferible de entender la gestión cultural.

Lo dijo la presidenta del tribunal que evaluó aquella famosa oposición suya para ser directora del Área de Museos: Mercedes Valverde «demostraba un conocimiento profundísimo de la ciudad, de su historia y del rico patrimonio que su devenir ha dejado en ella, con ideas muy claras de lo que se debe hacer». Y a eso se dedicó. Fue en 1991, cuando no pudo obtener una plaza por la actuación de tres miembros del tribunal que la juzgaron con «rigor extremo» y que fueron a por ella. Lo dijo así el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2009, cuando ordenó que se le integrase en la plantilla. Llevaba en aquel momento en el puesto de forma interina desde 1999, pero aunque se lamenta de los ocho años perdidos, prefiere quedarse con lo que ha logrado.

En su trabajo ha «desacreditado» más de 300 obras falsas que pretendían pasar como de Julio Romero de Torres

Porque Mercedes Valverde es el nombre que figura al pie de algunos de los textos más profundos y mejor documentados sobre Julio Romero de Torres, es la que mejor conoce su obra, su evolución y sus modelos, y por eso parte de sus desvelos están en el museo que lleva su nombre. «Nuestra política ha sido de buscar las adquisiciones, donaciones y depósitos», relata. Es decir, acrecentar los fondos del museo. Por eso en 2000 llegó «La Gracia», adquirido por el Ayuntamiento por más de 110 millones de pesetas de entonces. Y por eso el viernes veía orgullosa cómo Teresa Jiménez donaba al museo el retrato de su abuela, «La Condesa de Casa Rojas», una obra fundamental en la evolución del autor, que se ha quedado para siempre en Córdoba. Y por eso consiguió que las descendientes de Guerrita dejaran el cuadro del torero.

Quien le suceda encontrará además un archivo con fotografías y obras de más de 300 obras «desacreditadas». Es decir, con lienzos que quisieron sacar al mercado con la firma de Julio Romero de Torres y que ella demostró que no eran del pintor cordobés. «Quien llegue lo podrá encontrar, por si alguien quiere volver a sacarlas», cuenta. Para el Taurino logró donaciones y dirigió la restauración de los fondos y digitalización de muchas obras fotográficas en el largo periodo de cierre. También se recuperaron todas las obras de arte del Alcázar y los Baños del Alcázar Califal, en colaboración con Pedro Marfil.

¿Qué hará ahora esta trabajadora habituada a levantarse a las seis y media de la mañana? Se volcará en la Real Academia de Córdoba, pero también seguirán siendo consultora y la llamarán las principales casas de subastas internacionales, con Christie’s y Sotheby’s a la cabeza, para que certifique la autoría de las obras de Romero de Torres, explique su contexto e identifique su modelo. ¿Quién iba a desperdiciar el talento de la que une la pasión del arte, el rigor de la ciencia y el desconocimiento del cansancio?