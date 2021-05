Mirar y ver Córdoba en gerundio 'Salmorejeando por España' y 'Andando Córdoba' son dos excelentes propuestas de la ciudad

El gerundio tiene mala fama, porque su uso correcto no es fácil y, además, carga con la imagen de discurso rebuscado y altisonante, desde que el padre Isla lo escogiera para nombrar al protagonista de su novela, Fray Gerundio de Campazas. Pero nos interesan más aquí sus usos para inducir a la acción, «¡andando, que es gerundio!», o para expresar que ya se está realizando, como sucede en las dos propuestas bien conjugadas que hoy me ocupan.

La Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés ha presentado el proyecto 'Salmorejeando por España' que, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la participación del chef Matías Vega, llegará del 13 al 16 de mayo a Madrid, Valencia y Barcelona, para potenciar Córdoba como destino gastronómico a través del salmorejo, receta heredada, bien cultural y que se mantiene como identificativa de Córdoba y expresión de la riqueza de toda la provincia por medio de sus ingredientes.

Y más gerundios. Los premios Hispania Nostra, de la Asociación del mismo nombre y la Fundación Banco Santander, a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural y natural, han galardonado al proyecto 'Andando Córdoba'. Con él se pretende la comprensión del casco histórico de la ciudad en toda su extensión, combinando la visita a los espacios más habituales con otros, igualmente valiosos, pero no tan frecuentados ni conocidos, en siete paseos, que se inician en una de las antiguas puertas de la muralla: Puerta de Sevilla, Bulevar, Colón, Puerta del Colodro, Puerta de Plasencia, Puerta de Baeza y Calahorra, y que concluyen en la Catedral.

Para el recorrido se dispone de señalizaciones de orientación e interpretación y de una interesantísima página web llena de contenido (andando.cordoba.es), donde se nos anuncia que se «invita al caminante a calzar zapato cómodo, mantener un ojo avizor a los pequeños detalles y a no seguir siempre la ruta señalada pues, a veces, perderse es descubrirse. Feliz paseo». La crisis se mantiene, pero es esperanzador observar que no se pierden las ganas de afrontarla, buscando iniciativas que la atenúen. Está claro que la adversidad nos hace más fuertes y las dificultades más ingeniosos; fortaleza e ingenio con que acallar a los muchos pájaros de mal agüero y conseguir que los aprietos del presente no menoscaben el futuro.