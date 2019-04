Desde Simblia Moreno y la fiscalidad Bienvenida sea la reforma tributaria del Gobierno de la Junta

Seguir José Calvo Poyato Córdoba Actualizado: 17/04/2019 08:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ha dejado de llamarnos la atención a muchos andaluces el hecho de que siendo esta tierra la que teniendo la tasa de paro, no sólo más alta de España, sino de las más altas de Europa, pese a la riada de millones procedentes de la Unión Europea de que han dispuesto durante más de tres década los gobiernos socialistas dominantes para invertir esa situación en que se encontraba Andalucía, tuviera uno de los niveles impositivos más altos de toda España. Se sumaban a esa elevada tasa de paro otros factores como el que la renta per cápita de los andaluces era de las más bajas