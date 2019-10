MOSQUITO TIGRE EN CÓRDOBA Los focos de mosquito tigre se duplican en Córdoba en pocas semanas dejando sus severas secuelas La zona Norte concentra la presencia de una especie con picaduras que sanan, con tratamiento, a la semana y se propagan en aguas estancadas

Los focos de mosquito tigre en Córdoba se han duplicado en varias zonas de la capital de junio a septiembre provocando decenas de consultas médicas por las costras e infecciones en la piel que causa. Los efectos que produce su picadura son diez veces mayores a los de un mosquito habitual y su curación puede prolongarse hasta una semana.

La proliferación de esta especie en Córdoba ha ido en aumento desde que en octubre del pasado año se detectaran los primeros casos. Así, si en julio del presente ejercicio, el Servicio de Control de Plagas de Sadeco tenía controlados seis focos, en la actualidad contabilizan ya catorce, todos en el distrito Norte-Sierra de la capital, de donde han llegado los avisos: El Patriarca, El Tablero, El Camping, La Asomadilla, El Brillante y Mirabueno. En 2018, vecinos de Las Palmeras solicitaron a la empresa municipal la intervención en la zona, ante las picaduras que se habían detectado a muchos niños. Este año, la compañía pública asegura que no hay presencia detectada de este insecto en este barrio.

Sin embargo, el barrio residencial de El Patriarca se ha convertido en uno de los focos con más problemas derivado, entre otras cuestiones, de la existencia de varias casas individuales donde hay agua estancada en sus piscinas. Son varias las familias de la calle Cantueso que llevan desde junio sufriendo la picadura de estos mosquitos tigre. En los menores llegan a aparecer costras, malestar y febrícula, e incluso queda marcada la señal en la piel. En declaraciones a ABC, Ignacio García Núñez, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Quirónsalud Córdoba, recuerda que este insecto está catalogado como una de las diez especies invasoras más peligrosas en España por su reciente y masiva aparición en el día a día de las ciudades.

Se trata de una variante de mosquito de países tropicales, que se da en los humedales y zonas poco limpias, como las proximidades de los aeropuertos. Este experto alergólogo de Quirón asegura que estos mosquitos tigre han llegado a España en avión. Hace unos años, el principal foco en Andalucía se concentraba en las inmediaciones del aeródromo de Málaga, en zonas con humedales y rápidamente se extendió por toda la Costa del Sol. Ahora han llegado a Córdoba.

Se trata, según afirma el experto, de un mosquito mucho más grande que el común, que cuando pica, al clavar, produce una reacción mucho más exagerada de lo normal. García Núñez compara el tamaño de la picadura de un mosquito común con el tamaño de una moneda de céntimo o dos céntimos a lo sumo. La picadura del mosquito tigre puede alcanzar la superficie de un billete de cinco euros.

Este especialista da las razones por las que provoca estas reacciones en la piel que acaban en infecciones. Los mosquitos tigre viven en humedales con restos orgánicos, basura o animales muertos; si ha picado y antes estaba en un lugar sucio, al entrar en contacto con el ser humano provoca reacciones costrosas y fiebres producto de la infección cutánea. No provoca la muerte, asegura este especialista. Y no es cierto que este mosquito tigre transmita la malaria y el paludismo. En contra de lo que se piensa, es el mosquito común quien podría transmitirlo si es que la enfermedad estuviera presente entre los cordobeses, pero no es el caso. La especie invasora presenta unas condiciones óptimas de desarrollo ya que su ciclo vital podría durar entre 10 días y un mes.

La picadura de mosquito tigre provoca reacciones locales en la persona. Lo más normal es que transmita «la sobreinfección cutánea provocada por bacilococo, enterococo; y ésta si se puede transmitir de niño a niño». Es decir, la infección que provoca sí que se puede transmitir.

Lo esencial es no tocarse las heridas para que no haya infección por estreptococos o bacilococos

Esa infección según este alergólogo viene dada porque el mosquito ha estado en contacto con contaminación, heces, basura, barro y eso lo lleva en sus patas o trompas y lo deja en la superficie cutánea. Estas heridas e infecciones hacen que la cicatrización se prolongue durante más tiempo, y provoque que haya diferente pigmentación de la piel. El doctor asegura que tiende a desaparecer.

Los pacientes afectados por la picadura de estos mosquitos acuden a urgencias. En el Hospital Quirón ya han visto algunos. El tratamiento que se les da es tópico y se le inyectan corticoides y antihistamínicos. Hay que tener en cuenta que hay personas que pueden tener alergia a este tipo de mosquitos. En Córdoba ha habido varios casos.

El experto asegura que, pese a lo aparatoso de las heridas y las infecciones provocadas en la piel, los casos remiten salvo cuando se ha producido una afección muy grave que no llegue a remitir. En cualquier caso, las medidas de profilaxis serían evitar el rascado de la piel, la administración de antibióticos por vía oral y esperar que la reacción baje en una semana. Se trata de un dato relevante porque una picadura de un mosquito común desaparece entre 24 y 48 horas después.