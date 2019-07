Pasar el rato Música nuestra A uno no le importa repetir que le gusta esta tierra de luz, donde se le ha ido poniendo cara de antepasado

José Javier Amorós Córdoba Actualizado: 16/07/2019 08:15h

No sabía que Pura hubiera tenido un niño. Es disculpable, considerando que no conocía a Pura. No sé quién es, no la he visto en mi vida. Y lo que son las cosas, el jueves pasado conocí en Córdoba al Niño de Pura. Fue en el Teatro Góngora, en un recital impresionante de guitarra. No me pareció tan niño. Vestido de rojo y negro, sale al escenario. Silencio en la sala. Acomoda la guitarra en su regazo, como si fuera a acunarla, con el mástil un poco levantado hacia la izquierda. La izquierda levantada por la música, qué hermosa revolución. La guitarra permanece quieta, indiferente, parece insensible. El maestro comprueba las