SOCIEDAD Nace Córdoba Suma, una red de apoyo para acabar con la lacra del acoso escolar La plataforma busca que no se den más casos como el de Alejandro, al que el «bullying» casi le quita las «ganas de vivir»

Irene Contreras

CÓRDOBA Actualizado: 09/11/2018 11:44h

Alejandro tiene 12 años, acaba de empezar el instituto y ahora, dice, está «bien». No podía decir lo mismo hace algunos años, cuando cursaba la Educación Primaria y recibía, a diario, palizas e insultos por parte de sus compañeros de clase. A día de hoy no entiende por qué, pero el recuerdo que guarda de aquella época es que tenía «ganas de morirme, de no existir», además de impotencia y cierto sentimiento de culpa. Pensaba que le trataban así por ser diferente, por tener otros gustos o por no tener «cosas materiales» como ellos.

El caso de Alejandro es el de muchos niños en toda España que son víctimas del acoso escolar. Según datos de la Junta, uno de cada cuatro alumnos sufre acoso escolar. La cifra se dispara cuando se trata de niños «diferentes», con altas capacidades, autismo o asperger. Los sindicatos de enseñanza han manifestado en varias ocasiones que los docentes no están preparados para detectar e intervenir en casos de acoso en centros escolares. Ante esta situación, varias organizaciones se han unido para crear Córdoba Suma, una plataforma que pretende constituirse como red de apoyo para combatir esta lacra.

Carmen Cabestany, de la asociación NACE, junto a Alejandro - V. M.

La iniciativa ha sido presentada este viernes en el Palacio de Viana, sede de la Fundación Cajasur, que aportará a Córdoba Suma el oxígeno económico necesario para su puesta en marcha. Representantes de las asociaciones Autismo Córdoba y No al Acoso Escolar (Nace) han presentado un proyecto «ilusionante» que pretende crear conciencia social mediante jornadas y campañas formativas y de sensibilización, además de constituirse como punto de encuentro y frente común para niños afectados y sus familiares, hasta una treintena de asociaciones e instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba.

Este proyecto, pionero en España, arrancará su actividad el próximo 24 de noviembre con unas jornadas que se celebrarán en la Diputación de Córdoba en la que estarán, entre otros, Juan Manuel Montilla, rapero y actor conocido popularmente como «El Langui», que se ha implicado activamente en la causa contra el acoso escolar. La página web del proyecto pone además a disposición de quien lo necesite enlaces y números de teléfono para contactar con la asociación, sea para colaborar o para solicitar ayuda.