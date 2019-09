RELIGIÓN El obispo de Córdoba centra la misa de la Fuensanta en la humildad y la pobreza Demetrio Fernández ha pedido un esfuerzo conjunto para ayudar a los más desfavorecidos

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha centrado la misa en honor a la Virgen de la Fuensanta, celebrada con motivo de sus fiestas, en la humildad de la patrona y la pobreza de los vecinos del barrio en particular, y de la ciudad en general.

En el primer caso, el obispo ha explicado que, aunque todas las vírgenes representan a la misma persona, cada una refleja un aspecto distinto. Así, en el caso de la Fuensanta muestra la «humildad y la pobreza» de María, «la madre de Dios y nuestra», ha afirmado Demetrio Fernández.

Para el obispo, la patrona de Córdoba muestra el mensaje que Dios quiso dar a sus hijos, que no es otro que «si no os hacéis humuildes, no entrareis en el reino de los cielos». Por este motivo, Fernández se ha acordado durante la eucaristía de los más desfavorecidos de la capital.

Fernández ha declarado que no «nos olvidemos de los pobres» de la ciudad, que «hay de muchos tipos», haciendo especial hincapíe en la «falta de cultura» de los más jóvenes, los cuales solo tienen ante sí un futuro de delicuencia y desesperación.

Es labor de todos, ha afirmado Fernández, dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para incorporarse a la sociedad y tener un futuro de esperanza plena.

Agradecimiento a las autoridades

Por último, el obispo también ha querido mostrar su agradecimiento a las autoridades públicas, algunas de ellas presentes, como el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Fernández ha pedido por ellos a la Virgen y les ha agradecido el broche que el Consistorio le entregó ayer a la patrona.

También tuvo palabras para el Cabildo, quien entregó a la Virgen de la Fuensanta el mantón con el que ha presidido la misa de esta mañana.