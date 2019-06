CAMPO Ocho de las primeras cooperativas que más facturan en Córdoba son del aceite de oliva El sector olivarero cerró con una facturación de más de 594 milones de euros, a pesar de la caída del precio

P. C. @abccordoba Córdoba Actualizado: 24/06/2019 00:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La economía social ligada al campo cordobés continuó mostrando músculo el pasado año con unos mayores niveles de facturación a pesar de la crisis de precios que azota a gran parte de los cultivos agrícolas y de la ganadería, con unas repercusiones que están siendo más intensas en este ejercicio. Aceite de oliva y vacuno de leche fueron una vez más los productos estrella del agro provincial.

Según los datos facilitados a ABC Córdoba por Cooperativas Agroalimentarias, las 92 entidades que forman parte de este colectivo profesional en Córdoba sumaron unas ventas en 2018 que llegaron a los 1.340,76 millones de euros. Son 129,1 millones de euros más que lo correspondiente al año anterior, lo que en términos relativos representa un aumento del 10,6 por ciento.

Esto supone batir un nuevo récord en este capítulo. Los datos del conjunto de Andalucía se conocerán en el día de hoy. Las sociedades de primer grado consiguieron alcanzar un volumen de negocio de 1.245,28 millones de euros, mientras que las de segundo grado se quedaron en los 95,47 millones de euros. Ambas modalidades integran en Córdoba a un total de 50.422 socios.

Entre los sectores con más peso en la provincia vuelve a destacar el aceite de oliva, que cerró con una facturación superior a los 594 millones de euros. Se trata de una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Todo ello a pesar de que los precios en origen del oro líquido comenzaron a dar síntomas de debilidad en febrero de 2018, una tendencia que no sólo no se ha reconducido en la campaña olivarera que comenzó en octubre, sino que los datos han sido más preocupantes a medida que pasaban los meses hasta llegar a cotizaciones que no se conocían por estos lares desde 2014. El segundo y el tercer lugar es para el vacuno de leche (213,73 millones de euros) y los piensos (154,74 millones).

La patronal de las cooperativas agroalimentarias elabora cada año un ranking con las firmas más importantes desde el punto de vista de sus ingresos a nivel provincial a partir, en este caso, de cifras correspondientes a 2018. Un año más ocho de las diez primeras sociedades agrarias en facturación están ligadas al sector olivarero.

El primer puesto en esta clasificación fue un año más para Covap, que volvió a situarse en una situación muy por encima a la del resto en Córdoba y que en 2019 conmemora su 60 aniversario. Su volumen de negocio alcanzó los 427,14 millones de euros, un 3,3 por ciento más que en 2017. En lo que se refiere a las exportaciones, éstas rozaron los 15 millones de euros.

Son Almazaras de la Subbética (segunda posición y 133,5 millones), Oleícola El Tejar (3º y 87,99 millones), Cooperativa Olivarera de Lucena (4º y 32,4 millones), Nuestra Señora de Guadalupe de Baena (5º y 26 millones), Nuestra Señora de la Salud de Posadas (6º y 22 millones), Nuestra Madre del Sol de Adamuz (7º y 20,3 millones), la Cooperativa Olivarera Virgen de la Sierra de Cabra (8º y 20,3 millones) y la Cooperativa Olivarera Virgen del Campo de Cañete de las Torres (9º y 19,26 millones).