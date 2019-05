Turismo La ocupación hotelera en la Feria se sitúa en torno al 85 por ciento y el sector «cumple objetivos» Hostecor asegura que ha sido una buena semana aunque habla de la amenaza de pisos ilegales para el turismo

P. García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 30/05/2019 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mes de mayo es el de mayores ingresos para el sector hotelero en Córdoba, no es ningún secreto. Este año, las cifras de ocupación durante la Feria han cubierto objetivos, señalaba el presidente de Hostecor Fran de la Torre, pero los huéspedes entre semana han bajado el porcentaje situándose en torno al 75 por ciento.

De la Torre ha asegurado a ABC que los fines de semana de mayo, -no solo por la Feria-, la ocupación en la capital ha estado por encima del 95 por ciento, sin embargo, los días entre semana, no han resultado ser del todo bueno, en torno a un 75 por ciento de la ocupación.

En cuanto a la hostelería De la Torre ha asegurado que en esta semana casi todo el volumen de clientes habituales de Hostecor se traslada al reciento ferial, que se tiene por histórico. Y es en los negocios del Recinto Ferial donde se registra más movieminto, y concretamente, "éste está siendo un buen año", apuntaba el representante de la patronal hostelera.

Los precios, según De la Torre, y pese a lo que piensen en la calle no han subido, excepto en los fines de semana de Patios, Cruces y Feria porque es temporada alta en Cordoba, y cuando «las pernoctaciones de entre semana se están sacrificando precios respecto al año pasado».

El problema de las viviendas turísticas no regladas está detrás de la bajada de clientes de hoteles, han apuntado desde Hostecor. «Los no reglados afectan a la competencia desleal y hace que haya problemas con los mismos vecinos. Está el tema de las despedidas de soltero, y que no nos gustan si están en un hotel se les llama la atención y tienen decoro pero fuera eso no se controla», ha señalado de la Torre.

En un sondeo hecho por ABC, los hoteles reconocen que ha sido una buena semana y que concluiá este viernes y sábado con una ocupación que en algunos casos es del cien por cien. Uno de ellos es el Hotel Córdoba Centro, de 3 estrellas quienes estan desde el miércoles a un 80 por ciento. «Las ventas se han mantenido. El precio ha bajado un 10 por ciento», comentan.

Desde el AC Marriot Córdoba 4 estrellas, se han situado en una media del 80 por ciento de ocupación durante toda la semana de Feria. Desde el primer fin de semana de Feria al último. "Los clientes habituales y grupos también han ayudado a mantenar estas cifras. El precio este año se ha incrementado un poco respecto al anterior y las cifras de ocupación están más o menos en la misma franja", han asegurado a ABC.

Los cinco estrellas siguen estando a la cabeza de ocupación. De un lado, Eurostar Palace habla de una ocupación de entre el 80 y 87 por ciento de media, con una ocupación del 100 por 100 el fin de semana. Ya el sábado la cifra baja al 57 por ciento y el domingo último al 62 por ciento.

En cuanto a hoteles de tres estrellas como el Hesperia, a la afluencia de público de la feria se une la llegada del equipo del Osasuna hasta el próximo domingo. Han estado al cien por cien los dos fines de semanas de la Feria, y de lunes a jueves en torno al 80 por ciento de ocupación.

En hoteles como Marisa, en en entorno de la Judería de dos estrellas para ellos la feria ha sido más floja en ocupación que otros años, en torno a una medida del 75 por ciento. Fuentes de este establecimiento hotelero de la Judería señalan que cada vez la oferta es mayor tanto en número de hoteles como de apartamento turísiticos por la zona y eso afecta.

Sabor agridulce también es el del Hotel Viento que asegura que el mes de mayo en general ha ido bien pero la Feria peor. El fin de semana pasado viernes y sábado la ocupación rondó un 88 por ciento. «Durante la semana está peor, este fin de semana a partir del jueves prácticmente, un 94 por ciento», señalaban a ABC fuentes del establecimiento hotelero. Sin embargo, los años 2015, 2016 y 2o17 fueron de lleno absoluto en este establecimiento.

Fuentes del Hospes Bailio han señalado que este año han tenido un incremento del precio medio del 8%, lo que les permite cerrar por encima de los resultados del año pasado y también por encima de lo presupuestado. «Córdoba en mayo es un mes muy consolidado para el turismo por el gran número de festividades locales en la ciudad. También ha ayudado la climatología que ha sido muy estable.Mayo es el mes con mejores ingresos del año. Los resultados están siendo muy positivos», han concluido