SOCIEDAD La ONCE reparte 400.000 euros entre 20 vecinos de Adamuz Gonzalo Sánchez, vendedor desde 2014, vendió 20 cupones premiados con 20.000 euros de forma ambulante

S. L. @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 06/10/2019 13:00h

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha repartido 400.000 euros entre veinte vecinos de la localidad cordobesa de Adamuz, donde Gonzalo Sánchez, vendedor desde 2014, vendió 20 cupones premiados con 20.000 euros cada uno de forma ambulante por todo el municipio.

Sánchez es el único vendedor de la ONCE que trabaja en Adamuz, así que lo conoce todo el pueblo. Este domingo es su primer día de vacaciones y anoche no pudo dormir después de que una clienta de la localidad cordobesa le llamara desde Barcelona para decirle que le había dado el premio.

«La verdad es que no me lo creía, es la primera vez desde que vendo que no miré la lista de premios y no he podido dormir en toda la noche. Estoy encantado y feliz por todo el pueblo», decía esta mañana entre felicitaciones de sus vecinos.

El sorteo de fin de semana de este sábado ha repartido el mismo premio, otros 400.000 euros, entre otros veinte vecinos de la urbanización Almerimar de El Ejido (Almería) y ha dado uno de sus Sueldazos a un vecino de la barriada malagueña de Carranque que ha ganado un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma 240.000 euros. En total han sido 1.040.000 euros entre las provincias de Córdoba, Almería y Málaga.