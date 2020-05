Opinión Los empollones del coronavirus Temen que acabe el estado de alarma porque es volver a la incómoda libertad de decidir solo

Luis Miranda Córdoba Actualizado: 21/05/2020 08:05h

El coronavirus ha resucitado la figura casi entrañable del empollón, que era un estudiante que iba un poco más allá de las buenas notas y daba a toda su vida académica la impostada gravedad de quien no vive más que para los exámenes y los apuntes. El empollón o empollona era un alumno con una hoja llena de sobresalientes, aunque no todos los que coleccionaban dieces lo eran. Para ser empollón había que valer y tener la actitud de no sacar jamás la caligrafía del cuadrito que hubieran trazado.

El buen empollón se lo sabía todo con puntos y comas y así lo ponía en el examen de letra cuidada, pero era incapaz de salirse del libro de texto