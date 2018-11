ELECCIONES AUTONÓMICAS Pablo Casado, en un acto del PP en Córdoba: «La Catedral tiene que seguir administrada por la Iglesia» El presidente nacional del partido arropa a la candidatura andaluza que encabeza Nieto en su tercera visita a la ciudad

Rafael A. Aguilar

Tercera visita del presidente nacional del PP, Pablo Casado, a Córdoba desde que llegó a lo más alto del partido en julio de 2018. El líder de los populares ha recorrido en la mañana de este sábado el Centro de la ciudad, la Mezquita-Catedral y parte de la Judería para arropar a la lista de la formación a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Acompañado entre otros por el número uno de la plancha, el exalcalde José Antonio Nieto, y por el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, Casado ha protagonizado un encuentro con apoderados e interventores del partido en el restaurante El Bandolero después de visitar varios comercios de la aún llamada calle Cruz Conde y de la calle Blanco Belmonte.

«Ha llegado la hora acabar con cuarenta años de Andalucía en blanco y negro, de corrupción y de quiebra», ha señalado el presidente del PP en el acto con la militancia, en el que ha elogiado la lista por la circunscripción de Córdoba. «Tenemos a los mejores para hacer que las cosas cambien de una vez», ha añadido.

Nieto señala un comercio en presencia de Casado en la aún calle Cruz Conde - V. MERINO

Con la visita a la Mezquita-Catedral bien reciente (y guiada por el canónigo Fernando Cruz Conde), Pablo Casado ha criticado «el revisionismo histórico del PSOE», en referencia a la titularidad del templo. «No se puede cambiar la Historia de Córdoba: la Catedral tiene que seguir en manos de quien la ha gestionado durante siglos», ha dicho. Ya en un mensaje en la redes sociales ha insistido en esta misma idea: «Estamos ante una polémica estéril de carga ideológica; por ello, tenemos que pensar en el interés general de los cordobeses y evitar que sea elemento de confrontación, en lugar de concordia y unidad».

Casado también ha animado al candidato a la Alcaldía, José María Bellido, a que le devuelva el nombre a la calle Cruz Conde si llega al gobierno de la ciudad. «He charlado con varios comerciantes de allí esta mañana y me he dado cuenta de que os echan mucho de menos: cuando Rafael Merino y José Antonio Nieto eran alcaldes no había tantos comercios cerrados y había luces de Navidad, no eso que han puesto ahora», ha defendido antes de partir hacia Montilla, Lucena y Cabra.