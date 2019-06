Ayuntamiento Los partidos de Córdoba preparan una negociación larga para la Alcaldía Vox amenaza con hacer alcaldesa a Ambrosio y pide que no se de por hecho su voto

Rafael Ruiz @abccordoba Córdoba Actualizado: 03/06/2019 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un buen consejo para este momento político es no hacerle demasiado caso a las declaraciones de los partidos, sobre todo, cuando dan a entender posiciones de máximos. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se preparan para una larga negociación que no se va a solventar de la noche a la mañana. Probablemente, las cosas lleguen hasta la misma noche del 14 de junio y los detalles se cierren el mismo día de la investidura que es justo lo que ocurrió con el acuerdo que hizo alcaldesa a Isabel Ambrosio.

El PP ya sabe cuál es el marco. Unacomisión negociadora andaluza, en la que está presente José Antonio Nieto, se hará cargo de la letra gorda y los responsables locales del pincel fino. En Ciudadanos, las cosas se toman con calma. La agenda transmitida es que, primero, se cerrarán las comunidades autónomas y solo después se verá qué pasa con las grandes capitales. Y en Córdoba solo hay una posibilidad real que es la de José María Bellido como alcalde. Para que Isabel Ambrosio fuese alcaldesa tendrían que votarle fuerzas tan antagónicas como Vox o Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida. De lo que se está hablando en estos momentos no es de investidura sino de estabilidad. De la existencia de un bloque compacto que apruebe los presupuestos, las ordenanzas y los expedientes urbanísticos de mayoría cualificada. El resto se puede solventar. Los ayuntamientos no funcionan igual que los parlamentos autonómicos.

Curioso que en el PP y Cs cuenten con el voto de VOX sin que ni siquiera hayan descolgado el teléfono para decir ¡hola! Pues si Santiago y Javier Ortega-Smith ya han dicho que igual renueva Carmena en Madrid anda que nos iba a costar nosotros hacer lo propio con Ambrosio... https://t.co/kH4ikCbdl3 — Alejandro Hernández (@AlejandroHVOX) 2 de junio de 2019

El presidente provincial de Vox, Alejandro Hernández, ha pedido públicamente que no se den las cosas por supuestas: «Curioso que en el PP y Cs cuenten con el voto de Vox sin que ni siquiera hayan descolgado el teléfono para decir hola. Pues si Santiago [Abascal y Javier Ortega Smith ya han dicho que igual renueva Carmena en Madrid, anda que nos iba a costar nosotros hacer lo propio con Ambrosio...», escribió en Twitter. Para que Vox haga lo propio con Ambrosio tiene que votar expresamente su investidura como alcaldesa con IU y Vox. El tiro en el pie más espectacular que se haya dado nunca nadie. Que el partido de Abascal apoyase expresamente a un gobierno de coalición de izquierdas supondría su desaparición para los restos.

Movimientos tácticos

Hasta lo de Cs son movimientos tácticos. La candidata a la Alcaldía, Isabel Albás, ha exigido ser concejal de Urbanismo. Es verdad que el partido naranja quiere la Gerencia como cree que puede tener opciones de quedarse con concejalías como Turismo, Deportes o algún departamento de administración interior como Hacienda (lo que le obligaría a negociar con Vox la aprobación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales, por cierto). El discurso es prácticamente general: no se ha llegado hasta aquí para no asumir medidas de peso. Urbanismo se considera como el «summum» del poder cuando, en realidad, es un problema envuelto en un lío dentro de un embrollo. Un dolor de muelas.

En el PP, por el contrario, no están dispuestos a entregar por entregar. E incluso se muestran un tanto molestos por lo que consideran que es un exceso de ansiedad de Ciudadanos. Si hay cesión, será por ambas partes, fruto de una negociación y no de una imposición. En la entrevista con ABC, el más que posible alcalde de Córdoba, José María Bellido, avisó de que, lleve quien lleve la Gerencia, él va a estar encima. Que determinadas políticas de ciudad no van a ser negociables.

Los mensajes que se están intercambiando son de calma y una cierta disciplina comunicativa. Primero, firmar un acuerdo de contenidos que sea suficiente para las partes. Con posterioridad, hablar de las áreas que pueden desarrollarse. Las declaraciones de Isabel Albás de ayer ya van por esa vía. Ciudadanos, que ha incrementado muchísimo su representación municipal, se encuentra en cinco municipios de Córdoba en situación parecida a la de la capital. No ha conseguido ninguna Alcaldía. Sobre la participación de Vox en las negociaciones, Albás fue bastante clara: «No son necesarios y no hay que contar con ellos».