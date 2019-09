ELECCIONES GENERALES Los partidos mantendrán en las nuevas elecciones las listas por Córdoba que presentaron el 28-A El breve margen de tiempo hasta la nueva cita electoral invita a no realizar aventuras

Seguir Rafael Ruiz Córdoba Actualizado: 19/09/2019 23:08h

Las listas que se presentarán para la papeleta del Congreso y el Senado para las generales de noviembre serán muy similares si no iguales a las de la última convocatoria electoral. La premura de tiempo, los compromisos adquiridos, la evidencia de que los diputados y senadores electos no tienen una responsabilidad práctica en la ausencia de un acuerdo para la investidura y que mejor es no menear determinadas aguas está llevando a las respectivas direcciones a pensar en que lo suyo, salvo casos de fuerza mayor, es no tocar las cosas.

En el PSOE están esperando órdenes de Madrid pero reconocen abiertamente que rehacer las listas al Congreso y el Senado sería una temeridad teniendo en cuenta los precedentes. Las direcciones de Madrid y Sevilla se la tuvieron parda cuando las ejecutivas afines a Susana Díaz, Córdoba entre ellas, mandaron unas listas electorales que fueron modificadas por la comisión federal de candidaduras. El ministro en funciones de Agricultura, Luis Planas, encabezó la plancha al Congreso mientras que el segundo lugar fue, sorprendemente, para la exalcaldesa de La Carlota y exdelegada del Gobierno, Rafaela Crespín. El PSOE consiguió dos diputados y tres senadores en las generales.

El presidente provincial del PP, Adolfo Molina, reconocía que lo primero que tiene que hacer es contactar con los miembros de la lista para saber si su disposición es la misma. En estos meses, pueden haber cambiado determinados elementos de la situación personal o laboral de las personas que la integraron. La impresión general en el partido es que la situación de Andrés Lorite y Fernando Priego como cabezas de lista del Congreso y el Senado, respectivamente, es sólida.

A la espera de instrucciones

Ciudadanos está pendiente también de recibir instrucciones pero la realidad es que existe un plazo de tiempo muy breve hasta la configuración de las candidaturas, explica el diputado Marcial Gómez, aunque asegura que habrá que tener en cuenta las cuestiones particulares de los que fueron candidatos. En Vox, por su parte, explican que el asunto ni se ha abordado aún en los órganos internos del partido que no ha empezado a trabajar en la materia. El arabista José Ramírez del Río fue la persona elegida para las anteriores elecciones y tampoco existe ningún signo de que eso vaya a cambiar.

El único factor de distorsión lo aporta en estos momentos Unidas Podemos. La secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, ha puesto sobre la mesa que las papeletas en la comunidad autónoma lleven el nombre de Adelante Andalucía de forma que se acaricie la posibilidad de obtener un grupo propio con una relación similar a la del PSC con el PSOE. Martina Velarde consiguió el único escaño en las últimas generales.