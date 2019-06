EL CARPIO Pastas Gallo tiene ofertas de compradores para sus fábricas, entre ellas la de Córdoba Los trabajadores, sin información del proceso, tildan de «bulo» la posible venta

El pasado febrero trascendió la noticia de que Pastas Gallos, compañía líder en su sector y con sede social en El Carpio, había abierto un procedimiento para la venta de sus instalaciones, en concreto sus tres plantas (Granollers y Esparreguera, en Barcelona, y la fábrica carpeña) valoradas en 200 millones de euros y con un beneficio bruto de explotación de alrededor de 20 millones. Hasta la fecha han sido varias las ofertas presentadas y sólo tres han logrado llegar a la fase final, según ha podido saber ABC. Los finalistas son fondos de capital de riesgo que han dejado por el canimo a empresas de larga trayectoria en el sector, como es el caso de Ebro Foods, apeada del proceso de compra ante las ofertas más competitivas de los fondos de inversión. Pese a lo avanzado de las negociaciones para que la famila Espona, propietaria de la firma, se desprenda de la compañía fundada en 1946, las informaciones a la plantilla y los representantes sindicales son inexistentes.

De hecho, fuentes del comité de empresa de la planta de El Carpio califican la información sobre la posible venta del grupo alimenticio «como un bulo». Este mismo planteamiento es el compartido por el responsable de Alimentación de Fica-UGT Córdoba, Miguel Ángel Carrasco, que confirmó a ABC el «desconocimiento» total de la plantilla sobre el proceso de venta. De hecho, actualmente se está «en plena negociación del convenio colectivo, con reuniones periódicas entre la dirección de la empresa y los trabajadores y no se ha dicho nada sobre el proceso de venta». Carrasco recordó que el clima entre los trabajadores es de calma y tranquilidad «puesto que no es la primera vez que este tipo de informaciones trasciende a la opinión pública». La primera noticia sobre el interés de la familia Espona por desprenderse de la compañía data de 2017, cuando saltó un rumor entre las discrepancias de los hermanos de la segunda generación por la forma de gestionar la compañía, así como de su interés por deshacerse de las acciones. El dirigente sindical de UGT apuntó que «este mismo año han trascendido hasta dos informaciones sobre la venta de la compañía, pero luego hablas con la dirección de la empresa y se desentienden de las informaciones publicadas». Hasta la fecha, los trabajadores no tienen «constancia oficial» del procedimiento abierto.

ABC ha intentado recabar la opinión de la compañía sobre la venta sin obtener respuesta alguna.