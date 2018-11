OBRA DE ANTONIO SERRANO «La pensión de los artistas», una historia de sueños pendientes que contará en Córdoba Marisol Membrillo La actriz interpretará en el Teatro Góngora la obra con Alberto de Paz al piano

Luis Miranda

@Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 19/11/2018 22:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La obra de teatro que se verá en el Góngora este fin de semana no viene de una gira por toda España, pero ha creado expectación en la ciudad, hasta el punto de que se espera una buena entrada. Casi todo en ella es de Córdoba: la compañía, llamada Desatino Producciones; el director, Juan Carlos Villanueva; la actriz, Marisol Membrillo, y el músico que acompañará, el pianista Alberto de Paz. El estreno no podía en absoluto en otro lugar que la propia ciudad de todos ellos.

«La pensión de los artistas», que así se llama, se podrá ver en el Teatro Góngora el viernes 23 a partir de las 20.30 horas, con entradas entre los 16 y los 18 euros, y en ella Marisol Membrillo, única actriz, hará un «monólogo musical», en el que la interpretación del pianista cobrará mucho relieve. Dará vida a Dora, una mujer que vive en la España de 1950, en un mundo todavía condicionado por la dramática experiencia de la Guerra Civil.

Dora es una mujer sencilla, que regenta una pequeña pensión en un pueblo y que intenta ser feliz a pesar de que en el pasado dejó atrás un proyecto que la ilusionó mucho. Ahí puso Marisol Membrillo el acento, en el hecho de que no todo el mundo llega a ser lo que hubiese querido. Es mucho el protagonismo de la música, ya que el arte de los sonidos, y en particular la radio, constituye su vínculo con el exterior y con el sueño que no había podido cumplir. La actriz se mostró muy ilusionada con la interpretación de «La pensión de los artistas», que le llega en un momento clave. «En el teatro hay muchos más papeles para hombres que para mujeres. Y encima, cuando se cumplen años, que es algo maravilloso, hay más problemas para acceder a algunas interpretaciones», relató.

Antonio Serrano, autor de la obra, explicó que «La pensión de los artistas» ha sido una pieza de gestación lenta, pero que estaba concebida para Marisol Membrillo, ya que a la hora de crear un personaje siempre piensa en unos rasgos y una forma de interpretar, y para eso quería confiar en la actriz cordobesa. «Estoy plenamente confiado en Marisol y en Alberto de Paz», concluyó el autor.