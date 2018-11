El dedo en el ojo Los que perdieron el tren La izquierda sigue empecinada en el pensamiento mágico, la utópica justicia social

Enmarcada en el ciclo «El Templo de Córdoba», que organiza este periódico con la colaboración del Cabildo Catedralicio, la semana pasada pronunció Inocencio Arias una interesante conferencia. En ella nos proponía -más como una constatación que como una hipótesis de trabajo- que el mundo musulmán ha perdido el tren del siglo XX y, como consecuencia (añado yo), también el del siglo XXI, del que ya llevamos unos años.

El diplomático español puso el dedo en el ojo al señalar una evidencia que viene a explicarnos por qué el mundo musulmán no termina de adaptarse a la democracia, al mundo libre o a las sociedades abiertas, según concibió el filósofo Henri Bergson y posteriormente Karl Popper en su necesario libro «La sociedad abierta y sus enemigos». Resulta meridianamente claro que, fruto de una marcada cerrazón al empirismo, a la reflexión o a la sana duda metódica, el mundo árabe se entiende mejor con las teocracias, con el pensamiento religioso ortodoxo y hasta con el pensamiento mágico. Y es así cómo sus sociedades cerradas no avanzan, se encuentran en el medievo muchas de ellas o se niegan las posibilidades de progreso la mayoría. Nada tiene que ver con su atraso el maldito capitalismo, los desequilibrios norte-sur u otras tan cacareadas razones que no explican nada y solo sirven para que occidente se autoflagele.

Y, efectivamente, y siguiendo al diplomático, los musulmanes han perdido el tren del progreso y han visto abortadas sus posibilidades de engancharse a la modernidad. De este modo sus reclamaciones no son sino por la fuerza (el estado de Israel puede dar fe) y basadas en el victimismo.

Resulta importante recordar que la referida conferencia se contextualiza en una serie de ellas que tiene como propósito la reflexión acerca de nuestra Mezquita-Catedral y la corrección de ese falso relato que propone la multiculturalidad (traducida en este caso en la multiconfesionalidad) promovida desde la izquierda. Y llegamos aquí a lo mollar, pues no en vano esta izquierda reivindicativa abraza exactamente los mismos principios por los que se rige el mundo musulmán y que ya hemos mencionado: obcecación frente al empirismo, dogmatismo desaforado y pensamiento mágico. Por ello la izquierda y los musulmanes comparten relato, reivindicaciones e interpretaciones de la realidad. Y por eso se alían en cuestiones como la propiedad de la Mezquita-Catedral, la reivindicación del rezo compartido o la reclamación de la falaz España de las tres culturas.

Son estas las razones por las que la izquierda, digo yo ahora, también ha perdido el tren de la modernidad. Ensimismada en el pensamiento mágico que anhela una utópica justicia social, la izquierda vive empecinada en reproducir sus modelos políticos y sociales en cuantos sitios puede, por más que la historia demuestre una y otra vez que esas cosas no funcionan y que, antes al contrario, lo que ofrecen como producto final no es sino miseria, sangre y lágrimas en millones de personas.

Cuarenta años de socialismo andaluz, por ejemplo, no han bastado para que se bajen del burro mientras piden perdón por haber llevado a esta región a los puestos donde habita la miseria y la falta de oportunidades. El problema es que el tren no lo pierden quienes manejan los hilos del poder -porque a ellos la vida les va de fábula- sino los millones de ciudadanos que ven ahogadas sus esperanzas día tras día y se han tenido que acostumbrar a cerrar el pico con la paguita que se llevan de la Junta.

Hay que felicitar a ABC por la puesta en funcionamiento de este foro de pensamiento y debate. Hoy, más que nunca, se hace necesario pensar.