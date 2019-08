MUNICIPAL Un plan de gestión del Casco Histórico de Córdoba marcará reglas para instituciones, vecinos y comercio El Ayuntamiento reunirá a más de 25 agentes sociales para detectar problemas y trazar líneas estratégicas

Una comisión permanente del Casco Histórico, liderada por el Ayuntamiento de Córdoba, con reuniones de periodicidad mensual en las que tomarán parte más de 25 agentes sociales que viven, trabajan o se relacionan con esta zona de la ciudad. Esa es la expectativa con la que la edil Laura Ruiz (PP) parte para empezar a trabajar en la nueva Delegación de Casco Histórico, creada con un objetivo muy concreto: dar luz a un plan de gestión para la zona patrimonial que dé respuesta a sus singularidades.

Así lo explica la concejal popular, que ha trazado las principales líneas de actuación que se plantea al frente de este área que a efectos prácticos es, más que una Delegación, un punto de confluencia de los distintos departamentos municipales con competencias en la zona patrimonial. Si es necesario adecentar un solar, lo mandatará a Urbanismo; si hay que introducir cambios de tráfico, lo trasladará a Movilidad. Pero en mayor escala, realizará un trabajo que no tendrá resultados inmediatos, ya que estará dividido en fases y participado por vecinos, comerciantes, hosteleros y empresarios, instituciones culturales, propietarios de Patios, fundaciones y colectivos sin olvidar a la Universidad de Córdoba o al Cabildo Catedral. Una carrera de fondo para atender a todas las necesidades de la zona sin dejarse a nadie atrás.

En concreto, ha explicado Ruiz, de forma paralela a las reuniones de la comisión en la que se expondrán problemas y necesidades del Casco se celebrarán sesiones técnicas entre políticos y expertos que serán los encargados de plantear posibles soluciones a los afectados y estudiar la viabilidad de las distintas propuestas, siempre con las normativas reguladoras, como el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH), en la mano. Ruiz es consciente de que los frutos de este trabajo no se verán en el presente mandato, que sí servirá para asentar los cimientos de una nueva forma de entender y trabajar el Casco.

La primera reunión tendrá lugar en septiembre, según los plazos previstos por el Ayuntamiento, siempre y cuando los colectivos implicados estén disponibles. Cuando el plan esté redactado, deberá aprobarse por parte del Ayuntamiento de Córdoba y luego iniciará un viaje de administración en administración -de la Consejería de Fomento y Cultura al correspondiente Ministerio- hasta llegar a la Unesco, que deberá informar positivamente a través del Icomos.

Herramienta para garantizar la vida

El plan de gestión es una recomendación que este organismo hace a las instituciones que gestionan espacios protegidos para garantizar su cuidado. Una herramienta, según Ruiz, para marcar reglas y protocolos que deben respetar las administraciones y los agentes privados para que de verdad funcione. Su éxito dependerá en gran parte del compromiso y la corresponsabilidad que adquieran también los propios ciudadanos. Uno de sus objetivos será garantizar la habitabilidad de la zona patrimonial, un espacio polifuncional en el que debe ser posible la compatibilidad de usos.

Para tal fin, el Ayuntamiento de Córdoba apuesta por incentivar el aspecto residencial para que el Casco no pierda población, aún cuando la propia Ruiz ha defendido que no existe gentrificación ni exceso de uso turístico en la actualidad. «No es cierto que haya más turistas que personas», ha afirmado Ruiz. Acto seguido, al ser consultada por la propuesta de la delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), que proponía una inspección de viviendas turísticas irregulares, ha afirmado que no es un asunto que esté entre las competencias de su Delegación.