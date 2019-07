EMPLEO El plan de turismo del Ayuntamiento de Córdoba estará listo para enero de 2020 La edil del ramo, Isabel Albás, considera «urgente» la reapertura de la Escuela de Hostelería municipal

La nueva edil de Turismo, Isabel Albás (Cs), va marcándose objetivos: un plan estratégico para el sector con la vista puesta en diciembre o enero de 2020 y la reapertura de la Escuela de Hostelería municipal.

La idea de la también primera teniente de alcalde del cogobierno entre populares y la fuerza naranja es tener listo un primer documento del plan para finales de año o nada más arranque el próximo ejercicio. «Nos gustaría tenerlo para diciembre o enero. Pero no va a ser un documento cerrado, sino algo vivo. Lo que vamos a hacer es poner en el calendario de 2020 cuáles son los eventos que tenemos en Córdoba ya heredados. Hay que analizarlos y evaluarlos y en esos meses donde el calendario puede estar más vacío ir trabajando para ver cómo se puede complementar lo ya existente. Se pueden hacer muchísimas cosas», afirmó Albás en declaraciones a ABC.

Este plan estratégico tendría vigencia a «a ocho o diez años vista» y se buscará el consenso de todos los partidos. «Nuestra meta es contar con el apoyo de todos, absolutamente de todos, para que siga adelante el desarrollo de este documento, aunque cambie el color político del Ayuntamiento», afirmó la edil de Turismo. Luego, añadió que sería «un plan en cuyo proceso de elaboración contaríamos con los agentes del sector, que son quienes lo conocen realmente, para poner encima de la mesa las necesidades. A día de hoy, el turismo es el músculo de nuestra ciudad, donde se generan la mayoría de empleos, y hay que potenciarlo».

Albás puso sobre la mesa la necesidad de mayor promoción de la capital por parte del Ayuntamiento. «Tenemos que buscar el turismo de calidad no solo en Andalucía y en España, sino a nivel internacional. Cuando me siente con el edil de Hacienda [Salvador Fuentes (PP)] intentaré rascar más para vender fuera Córdoba. Lógicamente, él no me pondrá muchas pegas cuando le diga que ese dinero para promoción va dirigido a crear empleo en nuestra capital, ese empleo que tanto necesitamos», afirmó.

Escuela de Hostelería

Albás también tiene en cartera la reapertura de la Escuela de Hostelería municipal, cerrada desde febrero de 2017 por decisión del anterior cogobierno PSOE-IU al surgir problemas con su patronato.

«Es urgente reabrirla, pero no tenemos fecha porque partimos casi de cero. El anterior gobierno local no trabajó mucho la reapertura. Y es una pena, porque la hostelería es generadora de empleo», reflexionó. Aseguró que ella y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo (Imdeec), la edil Blanca Torrent (PP) -dicha Escuela es de su competencia- ya han hablado de esta reapertura que es «una de nuestras prioridades».